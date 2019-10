Exclusief voor abonnees

Daar is de cassette weer: “Alles wat retro is, is vandaag hip”

Bieke Cornillie

15 oktober 2019

13u38

1

De cassette is terug. De nieuwste van Madonna, maar ook Taylor Swift en een piepjonge Billie Eilish: allemaal zijn ze vandaag ook verkrijgbaar op cassette. Experts doen een poging om dat succes te verklaren, want de geluidskwaliteit laat te wensen over, en o wee als dat bandje vast komt te zitten.