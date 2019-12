Exclusief voor abonnees Daan (17) waarschuwt voor gevaren van alcohol: “Het ene moment ging die fles vodka open, het volgende ging het licht uit” Alcoholmisbruik bij jongeren Nadine Van Der Linden

08 december 2019

19u58 18 Elke dag belanden gemiddeld zes jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis na alcoholmisbruik. Het kan allemaal snel gaan. Dat weet Daan Onghena (nu 20), die als 17-jarige wakker werd in het ziekenhuis, na een fuif in het jeugdhuis. “Het ene moment ging die fles vodka open, het volgende ging het licht uit.” Eén keer bleek genoeg om zijn lesje te leren.

Hij wil vertellen om anderen te waarschuwen. Over die zomer van 2016. Daan is dan nét 17 geworden en vindt zichzelf al ‘een hele grote’. Wanneer zijn ouders, zus en broertje voor twee weken op vakantie naar Nederland vertrekken, vraagt hij om thuis in Wachtebeke te mogen blijven. Hij doet immers vakantiejob in een lokale Carrefour. Dat mag, mits strikte regels rond uitgaan. Zoals Daan die al een paar jaar krijgt, en nog nooit met voeten getreden heeft.

