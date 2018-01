Daags nadat enkelband wordt verwijderd, deelt twintiger 15 vuistslagen uit aan agent ep

12u45

Bron: Belga 0 Lukas De feiten vonden plaats in het Bloso-domein van Hofstade. De correctionele rechtbank van Brussel heeft vandaag een Brusselse twintiger veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar omdat hij een politieagent in elkaar had geslagen. Het slachtoffer kreeg 15 vuistslagen in het gezicht en liep verschillende breuken in het aangezicht en een hersenschudding op.

De feiten vonden op 16 mei 2017 plaats in het Bloso-domein in Hofstade. Hassan R. had na een verblijf in de gevangenis voor diefstallen en zware geweldsdelicten een enkelband gekregen en bracht zijn eerste dag in relatieve vrijheid door op het domein. Op een bepaald moment kwam hij terecht op een stuk strand dat voorbehouden bleek voor groepen. Toen een parkwachter hem daarop attent maakte, sloeg hij de man in het aangezicht.

Getuigen verwittigden de politie maar toen die R. interpelleerde, sloeg de man één van de agenten neer. De agent kreeg 15 vuistslagen en liep een hersenschudding en verschillende breuken in het aangezicht op. Ook op mentaal vlak waren er ernstige gevolgen.

Het parket Halle-Vilvoorde eiste een gevangenisstraf van 7 jaar maar de rechtbank toonde zich milder en veroordeelde de man tot 4 jaar cel.