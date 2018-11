D’haeseleer doet oproep aan rechtse gemeenteraadsleden: "Steun Forza Ninove" TT

06 november 2018

16u53

Bron: Belga 0 In Ninove doet Guy D’haeseleer een oproep aan alle rechtse gemeenteraadsleden om Forza Ninove te steunen. De lijsttrekker wil op die manier aan een meerderheid komen en alsnog een extreemrechtse coalitie op de been brengen, ondanks een veto bij de partijleiding van de drie andere partijen in Ninove. Huidig burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) zegt ondertussen dat ze eind november een coalitie wil zien, anders zal ze "haar verantwoordelijkheid nemen".

D’haeseleer is al enkele weken aan zet in het Oost-Vlaamse Ninove, waar hij naast zijn eigen fractie nog twee gemeenteraadsleden nodig heeft om een meerderheid te vormen en het cordon sanitaire te doorbreken. Omdat samenwerking met andere partijen uitgesloten is, lanceert D’haeseleer, die ook voor Vlaams Belang zetelt in het Vlaams Parlement, een oproep aan "alle gemeenteraadsleden die vinden dat democratie over inhoud mag gaan".

"Ik doe een oproep aan alle rechtse verkozenen, van om het even welke partij, om de democratie te respecteren", aldus D’haeseleer. Hij wil besturen met een klassieke meerderheid maar aast ook op gedoogsteun. "40 procent van de Ninovieters kan je niet negeren", klinkt het.

Dat huidig burgemeester Tania De Jonge een tweede termijn als burgemeester ambieert zonder Forza Ninove "getuigt van grenzeloze arrogantie en hypocrisie", zegt D’haeseleer.