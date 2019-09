D-Day voor Vlaamse formatie: Jambon wil vandaag nieuwe landingspoging ondernemen HR SPS KVDS ARA

29 september 2019

07u11

Bron: Belga 30 Binnenland De puzzel voor de Vlaamse formatie ligt klaar. Vandaag zou formateur Jan Jambon een nieuwe landingspoging willen ondernemen. Om 9 uur worden de gesprekken weer opgestart, maar een akkoord wordt pas tegen vanavond of vannacht verwacht.

Gisteren hebben technische werkgroepen zich gebogen over cijferwerk en begrotingspistes. Tegelijk heeft formateur Jan Jambon gisternamiddag doorlopend gesprekken en contacten gehad met partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V). Omdat CD&V-toponderhandelaar Hilde Crevits gisteren niet mee kon onderhandelen vanwege de trouw van haar zoon, was min of meer afgesproken om gisteren niet door te duwen in de onderhandelingen.

Strengere inburgeringsregels

Naast de begroting lagen nog knelpunten op tafel. Zo werd gediscussieerd over de strengere inburgeringsregels en met name over de getrapte toekenning van sociale rechten voor groepen nieuwkomers en hoe die juridisch sluitend gemaakt kan worden. Omstreeks 18.30 uur hielden de onderhandelaars ermee op.





Op die manier lijkt vandaag - na 47 dagen onderhandelen en 126 dagen na de verkiezingen - een beetje D-Day te gaan worden. Naar verluidt zouden de onderhandelaars vanaf ‘s morgens - 9 uur, is te horen - aan tafel gaan. Bedoeling is om dan zo ver mogelijk te geraken en, indien mogelijk, te finishen. Allicht zullen ze pas vanavond (of zelfs ‘s nachts) landen. “Er ligt toch nog wat werk”, is te horen bij de onderhandelaars. De bedoeling was om vandaag de inhoudelijke knopen (rond Welzijn, Onderwijs en Inburgering) te ontwarren, maar daar zijn ze nog niet mee klaar. De aanvankelijke bedoeling was: gisteren inhoudelijke knopen, vandaag puur de begroting bespreken.

