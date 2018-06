Cyril, terreurslachtoffer Luik, alsnog afgestudeerd: ouders ontvangen diploma overleden zoon TTR

30 juni 2018

13u05

Bron: Sudinfo 4 De 22-jarige Cyril Vangriecken zou normaal gisteren afstuderen. De jonge student werd vorige maand in zijn auto koelbloedig om het leven gebracht door schutter Benjamin Herman (31) in Luik. Als eerbetoon aan de overleden student heeft de hogeschool van Jonfosse zijn diploma postuum uitgereikt.

Kort nadat Benjamin Herman, een gedetineerde met penitentiair verlof, al twee agenten had vermoord in Luik, schoot hij ook de 22-jarige Cyril Vangriecken dood op 29 mei. De jonge student had net zijn eindwerk naar school gebracht en was klaar om af te studeren. Zijn moeder Fabienne zat naast hem in de auto en zag alles gebeuren. “Het is zeer pijnlijk voor mij dat ik mijn zoon verloren heb. Ik heb niets kunnen doen”, vertelde ze toen.

Als eerbetoon wilde de school van de twintiger zijn diploma alsnog uitreiken. Cyrils ouders mochten gisteren het diploma van hun overleden zoon ophalen in het Luikse Trinanon-theater. "We mogen niet vergeten dat een van onze studenten vandaag niet aanwezig kan zijn”, verklaarde een medewerker van de hogeschool in een emotionele toespraak.

Eerder liet de hogeschool al weten dat ze, samen met vzw Enseignons.be, een fonds ter nagedachtenis van Cyril hebben opgericht. Het fonds Cyril Vangriecken zal ten goede komen van minderbedeelde studenten. “Vanaf 2019 zal de hulp permanent zijn”, vertelden de initiatiefnemers.