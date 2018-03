Cynthia 'Sex and the City' Nixon gooit zich in de strijd om gouverneurschap New York kv

19 maart 2018



Bron: Belga 0 Actrice Cynthia Nixon van de Amerikaanse televisieserie 'Sex and the City' wil gouverneur van de staat New York worden. "Ik hou van New York en kondig vandaag mijn kandidatuur als gouverneur aan", schreef ze vandaag op Twitter. "New York is mijn thuis. Ik heb nergens anders gewoond", zei de actrice in een begeleidende korte video online. "Maar hoeveel ik ook van New York hou, er moet wat veranderen."

De voorbije weken staken de geruchten de kop op dat Nixon het tegen de zetelende gouverneur Andrew Cuomo wilde opnemen. De relatief populaire Democraat is bezig aan zijn tweede ambtstermijn en wil dit jaar ook een gooi naar een derde ambtstermijn doen.

Nixon, die de rol van cynische advocate Miranda Hobbes vertolkte in de tussen 1998 en 2004 uitgezonden HBO-serie "Sex and the City" over de belevenissen van vier vriendinnen in Manhattan, heeft zich in het verleden al vaker kritisch geuit over kwesties in het onderwijsbeleid. Nixon heeft twee kinderen uit een vroegere relatie en is sinds 2012 getrouwd met de activiste Christine Marinoni. Het stel heeft een zoon.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor.