Cursus reanimeren voor leerlingen in het secundair in Franstalig België

ADV

10u26

Bron: belga

0

David Legreve

Marie-Martine Schyns, minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschap, lanceert een proefproject in 10 scholen waarbij leerlingen een cursus reanimeren bij een hartstilstand krijgen. Dat staat te lezen in SudPresse en was ook te horen op Bel-RTL. Bedoeling is de cursus te veralgemenen tegen 2025.