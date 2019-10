Curatoren Thomas Cook willen tijd om toekomstplan uit te werken, ontslagen personeel gevraagd om zich “beschikbaar” te houden ADN

02 oktober 2019

18u03

Bron: Belga 0 De curatoren van Thomas Cook Retail België vragen tot eind volgende week tijd om een toekomstplan uit te werken voor het gisteren failliet verklaarde bedrijf. Dat is meegedeeld op een personeelsvergadering in Gent. Aan de 501 werknemers - onder wie zowat 150 uit Brussel en Wallonië - wordt gevraagd om zich beschikbaar te houden, ondanks hun ontslag.

De curatoren geven aan dat er meerdere geïnteresseerden zijn om het bedrijf over te nemen, zowel voor het geheel als specifieke delen. Indien het bedrijf wordt opgedeeld, zijn de kansen op een doorstart groter voor de retail-afdeling dan voor de ondersteunende administratieve diensten in Zwijnaarde. Thomas Cook Retail België baat een winkelnetwerk uit dat 91 filialen van Thomas Cook/Neckermann omvat in gans het land.

Sprankeltje hoop

De vakbonden reageren voorzichtig positief op het nieuws, maar uiten ook hun bezorgdheid. "Het personeel heeft nu weer een sprankeltje hoop", klinkt het bij Patrick Van Holderbeke van ACV. "We horen geen garanties wat betreft het aantal werkplaatsen", zegt Els De Coster van ACLVB.



Thomas Cook Retail België heeft momenteel geen geld in kas maar er is nog potentieel. Zo zijn er nog openstaande vorderingen die voor financiële ruimte kunnen zorgen. Ondertussen wordt een klein deel van het personeel aan de slag gehouden om praktische en lopende zaken af te handelen.