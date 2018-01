Curatoren starten procedures tegen voormalige top Optima en tegen Nationale Bank jv

26 januari 2018

20u58

Bron: belga 0 De curatoren van de failliete Optima Bank hebben drie procedures opgestart tegen de voormalige top van de bank en de Optima Group, en tegen de Nationale Bank van België. Dat melden de curatoren Geert Defreyne, Hans De Meyer en Matthias Gesquière in een persbericht.

Alle bestuurders en directieleden die in functie waren vanaf 30 juni 2014, onder wie Jeroen Piqueur, Geert Versnick en Luc Van den Bossche, zijn volgens de curatoren aansprakelijk omdat ze "kennelijk grove fouten" gemaakt hebben.

Optima Bank werd op 15 juni failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. Het gerechtelijk onderzoek naar de bank was kort daarvoor gestart nadat de Nationale Bank aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken overmaakte aan het parket van Oost-Vlaanderen. Ook de curatoren van de failliete Optima Bank hadden een aantal "mogelijk strafrechtelijke inbreuken" vastgesteld en meegedeeld aan het parket.

De curatoren hadden eerder al aangekondigd dat ze aansprakelijkheidsprocedures konden opstarten, en hebben vrijdag alle dagvaardingen laten beteken. "We starten drie procedures op tegen de bestuurders en directieleden van de NV Optima Bank en de NV Optima Group, de commissaris-revisor van de Optima Bank en de Nationale Bank van België", meldt curator Hans De Meyer.

In een eerste zaak voor de rechtbank van koophandel in Gent zijn alle bestuurders en directieleden gedagvaard die in functie waren vanaf 30 juni 2014 tot de faillissementsdatum. "Daarbij worden de kapitaalverhogingen per 3 juli 2014 en per 31 december 2014 in het vizier genomen, kredieten verstrekt aan personen en entiteiten gelieerd aan de Land Invest Group, betalingen voor niet geleverde prestaties, en de vertrouwensbreuk met de NBB waardoor het vermogen van de bank ernstig werd aangetast. Deze kennelijk grove fouten hebben bijgedragen tot het faillissement", stellen de curatoren.

De voormalige top is volgens de curatoren aansprakelijk voor het netto-passief van het faillissement, dat tussen de 50 en 70 miljoen euro kan bedragen. Het gaat onder meer om Jeroen Piqueur, Jan De Paepe, Jo Viaene en Luc Van den Bossche.

Een tweede procedure wordt ingeleid voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, tegen de NBB. "In de periode oktober tot en met december 2015 sloot de NV Optima Bank nieuwe deposito-overeenkomsten af voor een totaalbedrag van 10.269.677,17 EUR met onder meer gemeentes, OCMW's en non-profitorganisaties. Minstens sinds 16 oktober 2015 was de NBB op de hoogte dat de gefailleerde (Optima Bank, nvdr.) middelen had aangetrokken bij desbetreffende partijen middels het afsluiten van deposito-overeenkomsten", zeggen de curatoren, die van oordeel zijn dat de Nationale Bank zware fouten beging.

De laatste procedure is gericht tegen de top van zowel Optima Bank als Optima Group, onder wie ex-bestuurders Geert Versnick en Herman Verwilst. Het gaat om een aansprakelijkheidsvordering voor de aankoop van de Spaanse dochter OPFP in 2013 en het versluizen van fondsen van de Optima Bank naar de Optima Group.

De drie procedures staan los van het gerechtelijk onderzoek naar de Optima Bank, waarin Jeroen Piqueur en zijn zoon en dochter een tijdlang aangehouden werden.