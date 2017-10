Cumulverbod dreigt Waals Parlement pak geld te kosten aan uitstappremies EB

18u41

Bron: Belga 0 BELGA Parlementsvoorzitter André Antoine (cdH). Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 mogen burgemeesters en schepenen van Waalse gemeenten hun functie niet langer combineren met een zitje in het Waals Parlement. Dat cumulverbod zou het Waals Parlement wel eens een pak geld aan uittredingsvergoedingen kunnen kosten, meent parlementsvoorzitter André Antoine (cdH).

Nu al heeft het Waals Parlement het niet al te breed. De assemblee moest - net als de rest van de overheid - besparen en zag ook nog eens het mes in haar middelen gezet na bepaalde uitspattingen, zoals een omstreden dienstreis naar Californië. Ironisch genoeg was het André Antoine zelf die destijds als Waals begrotingsminister de dotatie aan het parlement aanzienlijk verminderde. Nu hij parlementsvoorzitter is, slaat hij daarover een 'mea culpa'. "Toen ik hier aankwam, heb ik de omvang van de fout ingezien", zei hij vandaag op een persconferentie.





De elastiek staat gespannen, en we weten wat er gebeurt als hij te gespannen staat André Antoine

Intussen zijn de middelen van het Waals Parlement terug een beetje opgekrikt, maar door de zesde staatshervorming en de bijkomende bevoegdheden zijn ook de uitgaven hoger. Bovendien is er in Wallonië een decreet gestemd dat strengere cumulregels invoert. Nu kunnen burgemeesters die in het Waals Parlement zetelen, zich nog voor hun lokaal mandaat laten vervangen en enkel titelvoerend burgemeester zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar zullen ze moeten kiezen tussen het parlement en hun gemeente.

Antoine vreest dat heel wat parlementsleden dan voor hun gemeente zullen kiezen; zij én hun medewerkers krijgen dan een uittredingsvergoeding. Bovendien komen er dan een reeks vervangers in het parlement die nauwelijks enkele maanden zullen zetelen, want in 2019 loopt de legislatuur af.

Dat alles kan zwaar wegen op het budget van het Waals Parlement. "De elastiek staat gespannen, en we weten wat er gebeurt als hij te gespannen staat", zegt Antoine. "Het is vijf voor twaalf". Hij hoopt gehoor te vinden bij de Waalse regering.

