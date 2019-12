Cultuursector zit samen met Vlaamse regering: “Er bestaat geen plan op lange termijn, laat staan ambitie” ADN

04 december 2019

22u01

Bron: Belga 0 Enkele vertegenwoordigers van de cultuursector hebben vandaag een overleg gehad met de Vlaamse regering. De reacties na het gesprek zijn "voorzichtig" en de cultuursector moet naar eigen zeggen vooral vaststellen "dat er vandaag nog geen plan op lange termijn bestaat, laat staan ambitie".

Het overleg vond plaats tussen Tom Kestens (voorzitter GALM), Michael De Cock (KVS), Joke Quaghebeur (Open Doek) en Matthijs De Ridder (VAV), en minister-president Jan Jambon (N-VA), minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) en minister van Jeugd, Media en Brussel Benjamin Dalle (CD&V). De uitnodiging voor het gesprek kwam er naar aanleiding van de open brief die 175 organisaties stuurden naar de Vlaamse regering.

Besparingslogica ‘heilig’

"Dit gesprek kwam veel te laat, maar het was nodig. Er is openhartig gesproken, van beide kanten. We kregen te horen dat de regering fel benadrukte dat het beleid de cultuursector niet wil of zal bevoogden. We hopen dat minister Jambon en zijn collega's dat op een breed publiek forum nog eens zullen herhalen", zegt Tom Kestens. "Wij moeten vooral vaststellen dat er vandaag nog geen plan op lange termijn bestaat, laat staan ambitie. De besparingslogica blijkt 'heilig'. Dat is zuur voor een sector die zo'n troef is en Vlaanderen uitdraagt in de hele wereld, maar waarvoor amper 1 procent van de gehele begroting wordt voorzien.”

De intentie om voor de eerste projectronde in januari het (na besparing) beschikbare jaarbedrag van 3,5 miljoen te voorzien is in dit gesprek herhaald, klinkt het. Bij de eerste begrotingswijziging in het voorjaar van 2020 wil men dan middelen zoeken.

Moeilijk

"Uitspraken over de projecten zijn een intentie en nog geen belofte. Gesprekken waarin waardering voor ons werk wordt uitgesproken veranderen natuurlijk niks aan de realiteit. We rekenen erop dat de minister woord houdt want het wordt sowieso moeilijk", zegt ook Michael De Cock. "We hebben duidelijk gemaakt dat men niet kan verwachten dat het cultuurveld hetzelfde werk gaat doen met nog maar eens minder middelen. Wij doen er alles aan om het artistieke te sparen maar minder middelen betekent minder cultuur. En meer bestaansonzekerheid bij kunstenaars.”

De sector roept ook op tot overleg op alle niveaus. "Eigenlijk zal pas vanaf januari duidelijk worden wat de impact is op het terrein. Ik denk dat Vlaanderen nog zal opkijken van de effecten in programmatie, creatie en ontwikkeling. Ik verwacht dat intens overleg gewoon een noodzaak zal zijn. Zowel binnen de sector als met de regering", aldus Matthijs de Ridder.