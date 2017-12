Cultuursector buigt zich vandaag over actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag kv

06u09

Bron: Belga 0 EPA Overleg Kunstenorganisaties (oKo), de federatie van de professionele kunstenorganisaties, werkt aan een strategisch actieplan om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. Vandaag buigen 210 kunstenorganisaties zich gezamenlijk over de uitwerking ervan.

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) bond eind november nog maar eens de kat de bel aan. Hij zei dat de zaak van televisiemaker Bart De Pauw slechts het topje van de ijsberg is. Caron heeft naar eigen zeggen weet van vele andere verhalen van grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector. Hij wil dat er over het probleem gepraat wordt, in plaats van in de doofpot te stoppen.

OKo werkt, samen met het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten, aan een strategisch actieplan om het grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. Het plan moet de bestaande instrumenten en de procedures voor melding, behandeling en sanctionering onder de loep nemen.

"Objectieve registratie, deskundige analyse en serene behandeling van klachten is hard nodig", zegt oKo vrijdag. "De kunstensector wil dat iedereen die in de kunsten werkt, zowel in vast verband als freelancers, kan spreken, gehoord wordt en vertrouwen kan hebben in de deskundige oplossing die geboden wordt. Een grondige sensibiliseringscampagne moet daarbij helpen".