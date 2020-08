Cultuurhuizen dopen zich om tot voetbalclubs uit protest tegen strenge maatregelen HLA

08 augustus 2020

09u34 8 Verschillende cultuurhuizen voeren op sociale media een ludieke actie tegen de strenge voorwaarden voor culturele evenementen. Onder meer KVS, Botanique, OLT Rivierenhof en Onder Stroom hebben zich omgevormd tot voetbalclubs. “Zeg niet langer bar, maar zeg kantine. Zeg niet zaal, maar zeg lounge. Zeg niet stoelen, zeg tribune. Zeg niet napraten, maar zeg de overwinning vieren”, klinkt het op Facebook.

Het protest van de cultuursector tegen de strenge coronamaatregelen voor culturele evenementen klinkt steeds luider. Eerder deze week haalde Antwerps toneelregisseur Peter Perceval in een open brief uit naar naar Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx. Dat de Antwerpse cultuurhuizen verplicht moeten sluiten terwijl de bioscopen open mogen blijven, verklaarde zij door te zeggen dat “theaterliefhebbers de neiging hebben na een voorstelling na te praten. Dat zorgt voor een hoger risico dan bij bioscoopbezoekers.”

“Het bericht dat voetbalsupporters live mochten supporteren in de filmzalen van Kinepolis schoot bij ons in het verkeerde keelgat,” zegt ook Frederik Van den Bril van het Antwerpse cultuurhuis Onder Stroom. “Onze culturele evenementen verliepen perfect veilig in open lucht, maar werden verplicht gesloten. Waarom kan dan samen in een cinemazaal kruipen wel?” Als ludiek protest doopte Onder Stroom zich op sociale media om tot FC Onder Stroom, en riep het andere cultuurhuizen op om te volgen. “Onder Stroom is dood, lang leve voetbalclub FC Onder Stroom!”, klonk het op Facebook.

Voetballogo’s

“Met een team designers hebben we gratis voetballogo’s gemaakt voor alle Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen. Onder andere KVS, Sportpaleis, Lotto Arena, Vorst Nationaal en Botanique sloten zich aan bij de actie en postten het voetballogo het op hun sociale media. Maar er zullen nog veel volgen”, zegt een van de initiatiefnemers Jasper Declercq.

“Wij spelen met onze cultuur in Vlaanderen op het hoogste niveau. Van de amateurs tot de profs, onze culturele clubs zijn wereldklasse. Daarom verenigen wij ons in de Cultural Pro League. Hopelijk wil het beleid ons dan wel toestaan live evenementen te organiseren”, vervolgt Van den Bril.

Crisiscel

Inmiddels riepen de Vlaamse ministers Jan Jambon (N-VA) en Bart Somers (Open Vld) en CD&V-voorzitter Joachim Coens op om culturele evenementen “maximaal” te laten doorgaan, voor zover de epidemiologische situatie dat toelaat.

Verschillende spelers uit de brede cultuursector werken intussen samen aan een crisiscel, die ervoor moet zorgen dat de sector niet ten onder gaat aan de coronacrisis. “Stop de broodroof, betrek ons, en laat ons werken op een veilige manier. Als er één sector is die dat kan, dan zijn wij het”, luidt hun boodschap.



