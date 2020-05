Cultuurexpert Marc Didden: “Hou op met naar kunstpractici te kijken als een bende bedelaars”

“Kijk niet naar kunstenaars als een bende bedelaars.” Dat vindt cultuurexpert Marc Didden. Hij ziet hoe kunstenaars “dag en nacht keihard werken” en zegt dat er dus met hen rekening moet worden gehouden wanneer we ons land willen herlanceren. Onze journalist vroeg Marc Didden in het kader van #operatietoekomst wat we dan precies moeten aanpakken binnen de sector en met wat we maar beter kunnen stoppen.