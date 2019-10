Cultuur: Vlaamse regering investeert in infrastructuur, subsidies worden selectiever SVM

01 oktober 2019

17u41

Bron: Belga 0 Het cultuurluik van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord besteedt veel aandacht aan infrastructuur, en met name aan een aantal grote werven. Projectsteun voor opkomende kunstenaars en organisaties zal "selectiever" worden, maar ook beter voor diegene die de norm haalt. Verankerde kunsthuizen krijgen een "grotere financiële zekerheid”.

"Investeren in culturele infrastructuur is een absolute prioriteit voor deze Vlaamse regering", luidt het in het cultuurluik van het regeerakkoord. "Door diverse grote werven aan te pakken, wil ze een duidelijk verschil maken.”

Zo moet de renovatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen deze deze legislatuur nog klaar zijn. De nieuwbouw voor het Museum van Hedendaagse Kunst -op de site van het hof van beroep- zou deze regeerperiode moeten starten. Voor de renovatie/restauratie van de Gentse Opera en de Bourla in Antwerpen worden masterplannen opgesteld. De renovaties van het Kaaitheater in Brussel en van het Stuk in Leuven worden verdergezet.

Museum met Vlaamse geschiedenis

Er komt bovendien een structurele aanpak voor bovenlokale culturele infrastructuur, met het Sportinfrastructuurplan uit de vorige legislatuur als voorbeeld. De nieuwe Vlaamse regering zal ook "de eerste concrete stappen" zetten in de oprichting van een museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen.

Qua ondersteuning van kunstenaars en organisaties zal er ook iets veranderen. "We bieden een antwoord op de legitieme vraag van een aantal structureel verankerde kunsthuizen die grotere financiële zekerheid op lange termijn willen”, klinkt het.

“Illusie van structurele subsidie moet verdwijnen”

Voor projectsubsidies -bedoeld om opkomend talent de kans te geven zich verder te ontwikkelen- wil de Vlaamse regering dan weer selectiever worden. “De illusie van een structurele subsidie moet verdwijnen. Anderzijds zullen we diegenen die de norm halen wel beter ondersteunen.”

Ook in het sociaal-cultureel werk worden de subsidieregels aangescherpt. “Organisaties moeten bijdragen aan de emancipatie van mensen en aan een sterkere democratische, inclusieve en duurzame samenleving", klinkt het daar. Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst zullen niet langer gesubsidieerd worden.