Crucke (MR): "Noodregering is plan-B, ik geloof nog in plan-A” SVM

28 januari 2020

09u47

Bron: Belga 0 Het is onduidelijk wie de federale formatie straks uit de impasse moet halen, maar volgens Jean-Luc Crucke (MR) moet alles op alles gezet worden om toch een regering te vormen die de socio-economische uitdagingen kan aanpakken. Nieuwe verkiezingen of een noodregering moeten volgens hem vermeden worden. Bij nieuwe verkiezingen is het land "kapot", meent de Waalse MR-minister. En een noodregering is een plan-B. “Ik geloof nog in een plan-A", liet hij in ‘De Ochtend’ optekenen.

De federale formatie lijkt op slot te zitten, nu de PS de deur gesloten heeft voor een regering met de N-VA en CD&V blijft aandringen op een regering met de N-VA. Crucke erkent dat de situatie bijzonder moeilijk is, maar hij doet wel een oproep om de handdoek nog niet in de ring te gooien. Pistes als nieuwe verkiezingen of een noodregering wijst hij van de hand. Hij roept de betrokken partijen op het eigenbelang te overstijgen en het algemeen belang te laten primeren.

Dat de PS de deur sluit voor de N-VA is volgens Crucke zelfs "gevaarlijk". "De toestand van het land is niet alleen moeilijk op socio-economisch vlak, maar ook op communautair vlak. Als je dan tegen de grootste partij van Vlaanderen zegt dat je niet met hen wil regeren, is dat gevaarlijk", aldus Crucke.

Lange zucht

Maar wat nu? Op die vraag antwoordt Crucke met een lange zucht. Wie is er nog in staat de formatie acht maanden na de verkiezingen uit het moeras te trekken? Crucke sluit niet uit dat informateur Georges-Louis Bouchez zijn opdracht wil voortzetten. "Of misschien kan sp.a-voorzitter Conner Rousseau iets proberen? Of een CD&V'er? Of samen?”

Onduidelijkheid troef dus. Crucke blijft wel geloven in een oplossing en zegt dat zijn partij deel wil uitmaken van die oplossing. "Als het brandt, dan is er een brandweer nodig en mijn partij wil die rol op zich nemen.”