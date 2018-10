Cruciale getuige bevestigt manipulatie: Bende-speurders zoeken 3 rijkswachters die wapenzak lieten bovenhalen in Ronquières Federaal parket wil identiteit van Bende-lid met grote moedervlek en ‘professionele’ autospuiter kennen Ken Standaert

30 oktober 2018

Het speurdersteam naar de Bende Van Nijvel is op zoek naar drie rijkswachters die vlak voor de tweede officiële zoektocht in Ronquières een duiker een zware zak lieten bovenhalen. "Daar zaten lange buisvormige voorwerpen, misschien wel een deel van de vermiste wapens in", getuigt duikassistent Jef Goossens in het VTM-opsporingsprogramma Faroek. Daarnaast willen ze ook de identiteit kennen van de carrossier die een gestolen rode Golf GTI zwart spoot voor de aanslag in 1983 in Beersel en zoeken ze voor diezelfde overval naar een dader met een kenmerkende moedervlek.

Ontsluiert de zwaaikom van het kanaal Brussel-Charleroi in Ronquières eindelijk het mysterie van de Bende van Nijvel? Het nieuwe speurdersteam hoopt met een oproep naar bijkomende getuigenissen over een opvallend bezoek van drie rijkswachters aan de bewuste zwaaikom in 1986 het onderzoek een jaar na de Bonkoffsky-affaire (de Aalsterse rijkswachter die op zijn sterfbed bekentenissen aflegde red.) opnieuw in een stroomversnelling te brengen. Zo vertelde duikerassistent Jef Goossens het speurdersteam recent hoe hij samen met zijn vaste duiker op 6 november 1986 voor de aankomst de Dendermondse cel Delta de opdracht kreeg van drie BOB’ers om voorwerpen te zoeken in het kanaal. Het duikduo had in 1985 na de overval in Aalst ook al de eerste, vruchteloze zoektocht in hetzelfde kanaal uitgevoerd.

“Die ochtend in 1986 haalden we vrij snel een zware juten zak boven”, herhaalde de duikassistent in het VTM-opsporingsprogramma Faroek. “Hij was wel 25 à 30 kilogram zwaar en zat vol met buisvormige voorwerpen. Of dat wapens konden zijn? Natuurlijk kan dat, maar wij hebben nooit zelf in die zak kunnen kijken. Eenmaal aan de oever hebben drie rijkswachters de zak overgenomen en gecontroleerd. Ze legden er een plastic dekzeil over en zeiden dat ze alles hadden wat ze wouden.” Daarna vertrok het trio, één fors gebouwde Nederlandstalige man en twee Franstaligen, met de zak in een beige Renault R4’tje. “Tot op vandaag is het niet duidelijk wie die drie mannen waren en wat er exact in de zak zat”, vertelt Eric Van der Sypt van het federaal parket.

Poging tot manipulatie

Vlak nadat de onbekende BOB’ers vertrokken waren, arriveerde de cel Delta om hun tweede officiële zoektocht uit te voeren. Zij haalden daarbij twee zakken en de inhoud van een derde zak boven. “Onderdelen van wapens die gebruikt zijn bij diverse feiten gepleegd door de Bende, munitie, een babykoffer en cheques die gestolen waren in de Delhaize van Aalst en stukken van gestolen kogelvrije vesten”, klinkt het. Wetenschappelijk onderzoek heeft nu echter uitgewezen dat die voorwerpen maximaal een week voor de vondst door de cel Delta gedropt werden in het kanaal. “Ons team gaat er zelfs van uit dat het amper 24 tot 48 uur voordien gebeurd is”, zegt Van der Sypt. “Er zijn volgens ons voldoende redenen om aan te nemen dat deze drie vondsten een poging tot manipulatie van het onderzoek geweest zijn.” Wie de speurders van de cel Delta in de val lokte door de authentieke verzameling van gebruikte Bende-wapens te droppen en vooraf op de hoogte was van de nieuwe zoektocht, is voorlopig niet duidelijk.

Man met wijnvlek

Naast de drie rijkswachters zijn de speurders ook geïnteresseerd in de diefstal van een Golf GTI op 2 oktober 1983 door de Bende bij de overval op restaurant Les Trois Canards in het Waalse Ohain. Uitbater Jacques Van Camp wordt doodgeschoten waarna de daders wegscheuren met de rode GTI. Vier dagen later wordt de GTI - intussen herspoten in het zwart - gespot op de tweede verdieping van een kleine parking in Namen. Daags nadien (7 oktober red.) gebruikt de bende datzelfde voertuig bij de overval op de Delhaize in Beersel waar verschillende getuigen één dader met een opvallend kenmerk zien. “Een dader had zwart kort haar en een ovaalvormige moedervlek aan de linkerachterzijde van de hals die ongeveer 3 op 5 centimeter groot is”, zegt Van der Sypt.

“Elke tip over een man die zo’n wijnvlek heeft, kan ons helpen.” Daarna verdwijnt de geverfde wagen van de radar tot 1 december wanneer de Bende in Anderlues juwelier Jean Szymusik overvalt. De juwelier en zijn vrouw worden doodgeschoten waarna de Bende de wagen in brand steekt in het bos van Hourpes in Lobbes. “Ondanks het feit dat de wagen zwaar beschadigd raakte, hebben we achterhaald dat het voertuig redelijk professioneel herspoten werd”, zegt Van der Sypt. “De carrossier die dat klusje opgeknapt heeft, kan ook een kroongetuige zijn.” Het federaal parket benadrukte vanavond nogmaals dat er intussen een wet voor spijtoptanten bestaat. “Iedereen die al dan niet zonder het te weten betrokken raakte bij feiten van de Bende kan op die manier strafvermindering krijgen”, klinkt het. “We hopen dat we met die garantie mensen eindelijk kunnen laten praten.”