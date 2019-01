Cruciale dag op assisenproces over aanslag op Joods Museum: praat Nemmouche en wat verklaart hij? ADN

14 januari 2019

14u36

Bron: Belga 0 Morgen wordt een cruciale dag op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum. De voorzitster zal immers hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche aan de tand voelen. Het is echter maar de vraag of hij een verklaring zal willen afleggen, en welke verklaring dat dan wordt. Tot nu toe heeft Nemmouche steeds geweigerd om echt te praten over zijn aandeel in de feiten.

De aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 eiste vier mensenlevens. Het koppel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

Mehdi Nemmouche werd op 30 mei 2014 opgepakt toen hij met een bus aankwam in Marseille en in het bezit bleek van twee wapens, waarvan één, een Kalashnikov, later gebruikt bleek te zijn bij de aanslag. In zijn verhoren bij de Franse en Belgische politie wou Nemmouche daar weinig meer over kwijt dan dat hij "later uitleg zou geven over de wapens, maar dat hij daar momenteel niet toe in staat was".



Volgens zijn advocaten was hij wel betrokken bij de aanslag, maar was hij niet de schutter. Die advocaten zullen morgen ook hun akte van verdediging voorlezen, waarin ze hun visie op het dossier geven.

Toch veelzeggende uitlatingen

Ondanks zijn stilzwijgen liet Nemmouche zich op enkele momenten toch betrappen op veelzeggende uitlatingen. Zo viel hij tijdens de confrontatie met medeverdachte Nacer Bendrer uit naar de speurders en zei hij: "Denken jullie dat ik debiel ben? Jullie weten perfect dat ik met deze zaak te maken heb, er is geen engeltje bij me langs geweest om me die wapens te geven en te zeggen dat ik Joden moest gaan doden. Die wapens heb ik gekregen. Ik ben geen moordenaar, ik heb niemand gedood. Maar ik weet genoeg over deze zaak om te weten dat Nacer (Bendrer) er niets mee te maken heeft."

Nog voor hij aan België werd overgeleverd, had Nemmouche in een Franse gevangenis ook een gesprek met een medegedetineerde dat deels door een cipier werd opgevangen. In dat gesprek zei Nemmouche onder meer dat "alles goed zou gaan zolang ze de filière niet zouden ontmantelen.” Die laatste uitspraak is slechts één van de elementen die erop wijzen dat Nemmouche allesbehalve een "lone wolf" was, maar deel uitmaakte van een grotere organisatie met duidelijke linken met terreurgroep IS, en met de terroristen die verantwoordelijk zijn voor de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel (Lees hier meer).