Crowdfunding gestart voor weduwe omgekomen geel hesje Roger (49) mvdb - ksn

14 januari 2019

16u21

Bron: Sudpresse - Eigen berichtgeving 0 Op een Franse crowdfundingsite is een inzamelingsactie gestart voor de vrouw van Roger Borlez (49), de man die als geel hesje-actievoerder vrijdag het leven liet toen hij door een vrachtwagen werd aangereden op de E25 Luik-Maastricht ter hoogte van Visé (Wezet).

De crowdfunding staat sinds zaterdag op de in Franstalig België gekende site Leetchi.com. Initiatiefnemer is Pierre Lorgnard uit het Luikse Nandrin. Hij wil met de crowfunding de grote uitvaartkosten helpen dekken en benadrukt dat de opbrengst integraal naar de weduwe gaat. Na drie dagen is tot nu toe 155 euro ingezameld. Een matige start, maar “het is nog maar een begin”, verklaarde Lorgnard in de Supresse-kranten. De actie wordt over zestien dagen afgesloten.

Zo’n kleine 300 mensen kwamen zaterdag samen aan het station Luik-Guillemins om Roger Borlez te herdenken. Na een minuut stilte stapte de groep in de regen naar het centrum van Luik. Enkele aanwezigen deelden gele rozen uit. Borlez’ weduwe Jacqueline was aanwezig.

Een man uit Landgraaf (Nederlands Limburg) is in de zaak als nieuwe verdachte geïdentificeerd, bevestigt het Luikse parket vandaag. Een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Nederlandse Dongen (Noord-Brabant) die eerder werd opgepakt, is zondag vrijgelaten. Hij blijkt niets te maken te hebben met de aanrijding. Zijn truck was identiek aan de vrachtwagen van de man uit Landgraaf. Deze werd opgemerkt door bewakingscamera’s aan de Nederlands-Belgische grens. De feiten worden voorlopig gekwalificeerd als doodslag. De onderzoeksrechter in Luik heeft een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgeschreven.

Door de dood van Borlez staat de teller van het aantal dode landgenoten als gevolg van ‘gele hesjes-incidenten’ op drie. De overige twee slachtoffers waren geen actieve demonstranten, maar chauffeurs die verrast werden door de blokkades. Zo reed een vijftiger uit Solre-sur-Sambre op 14 december in op een stilstaande truck bij de grensovergang in het Henegouwse Erquelinnes. Vijf dagen later overkwam een 52-jarige trucker uit Bergen hetzelfde bij de grensovergang nabij Doornik. In Frankrijk stierven tot nu toe tien mensen als gevolg van gele hesjes-acties.