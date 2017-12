Crowdfunding een succes: vrouw van wie auto werd vernield tijdens rellen Brussel krijgt meer dan 5.000 euro AJA

20u11 1 RV De zoon van Maria, Robyn (links) en Khalil Raiss (rechts) Een maand geleden waren er rellen op het Brusselse Muntplein. De auto van de 63-jarige Maria Baets werd toen helemaal vernield. Khalil Raiss, een Marokkaanse Belg uit Sint-Niklaas startte een crowdfunding zodat Maria zo snel mogelijk weer een nieuwe auto ter beschikking had. Khalil kon zaterdag een cheque van meer dan 5.000 euro overhandigen aan de zoon van Maria. "De cheque heb ik overhandigd op dezelfde plaats als waar haar auto vernield werd aan het Muntplein, een speciaal moment."

De rellen in Brussel van vorige maand zouden zijn begonnen na een oproep van snapchatter Vargass92. Hij wilde graag een namiddag doorbrengen met zijn fans. De reactie van Maria, wier auto werd vernield tijdens de rellen, raakte Khalil erg. Ondanks het geweld reed ze toen niemand aan: "Ik wou ze niet overhoop rijden. Het is niet omdat zij onmenselijk handelen, dat je dat zelf ook moet doen." Khalil, vader van twee, besloot toen om een crowdfunding op te starten voor Maria.

Hij keurde de daden van de relschoppers ook af. "Wat wel zeker is, is dat de overgrote meerderheid van de mensen met een Marokkaanse achtergrond totaal niet akkoord gaan met het gedrag van deze jongeren", stond er te lezen op de inzamelpagina. "Onschuldige mensen bang maken en hun spullen vernielen, kunnen we niet goedpraten."

Hart op de juiste plaats

Uiteindelijk strandde de crowdfunding op 5345 euro en dat geld is afkomstig van 271 mensen. "271 mensen met het hart op de juiste plaats", aldus de initiatiefnemer. De cheque overhandigde Khalil zaterdag aan de zoon van Maria. Ze wilde zelf liever niet in de belangstelling staan, maar liet via haar zoon Robyn weten dat ze heel dankbaar is. "Het heeft zeker de moeite geloond. Enerzijds om de materiële schade die Rie heeft geleden enigszins te herstellen. Hopelijk heelt de tijd de andere wonden die de rellen bij haar hebben geslagen."

"Anderzijds was het de moeite om de stem van de stille meerderheid te horen", vertelt Khalil. Een meerderheid die het volgens hem beu is om het beeld over hen te laten bepalen door oproerkraaiers, brullers en extremisten. "De mensen die gedoneerd hebben, hebben met die ontspoorde mensen evenveel te maken als u en ik. Helemaal niets dus. Ze vonden het wel nodig om zich daartegen af te zetten en dit initiatief was daar een mooie gelegenheid toe."

"Het Brusselse probleem wordt hier niet door opgelost en er is nog veel werk aan de winkel", vertelt Khalil. Hij vindt een ander geluid wel broodnodig "in deze fragiele tijden waarin sociale cohesie soms op de proef wordt gesteld."