Crombez wimpelt heisa rond coalitie PVDA af: “Geef maar seintje als we stijgende kinderarmoede kunnen bespreken” kg

11 november 2018

15u43

Bron: Belga 0 Dat de PVDA in Zelzate in het gemeentebestuur komt, is ook voor CD&V een brug te ver. "Voor CD&V is samenwerking met PVDA geen optie", zegt voorzitter Wouter Beke op Twitter. "Ongelooflijk dat sp.a doet waar zelfs PS niet aan wil beginnen.” Sp.a-voorzitter John Crombez onttrekt zich op zijn beurt aan de heisa en stelt dat er belangrijkere dingen zijn waar de regeringspartijen zich op kunnen concentreren.

Sp.a en PVDA stelden gisteren hun bestuursakkoord voor in het Oost-Vlaamse Zelzate. Het is de eerste keer dat de extreemlinkse partij in een gemeentebestuur komt. Voor CD&V-voorzitter Wouter Beke gaat een samenwerking met de Partij van de Arbeid te ver.



"Voor CD&V is samenwerking met PVDA geen optie", zegt hij op Twitter. "Het programma van een christendemocraat zal altijd onverenigbaar zijn met extremen. Ongelooflijk dat sp.a doet, waar zelfs PS niet aan wil beginnen."

Voor @cdenv is samenwerking met PVDA geen optie. Het programma van een christendemocraat zal altijd onverenigbaar zijn met extremen. Ongelooflijk dat sp.a doet, waar zelfs PS niet aan wil beginnen. Wouter Beke(@ wbeke) link

In Wallonië zette de Waalse tegenhanger PTB sterke resultaten neer, maar de coalitieonderhandelingen met de PS in verschillende steden en gemeenten leiden voorlopig nergens tot resultaat.

Kritiek

Eerder hadden ook N-VA-voorzitter Bart De Wever en Open Vld-kopvrouw Gwendolyn Rutten kritiek op de nieuwe coalitie in Zelzate. “Dit is geen goede zaak. Het is jammer dat de linkerzijde geen democratische hygiëne kent. Waar communisten besturen is er meestal armoede en dictatuur. Dat doe je gewoon niet”, zei De Wever aan VTM Nieuws.

Sp.a-voorzitter John Crombez begrijpt de heisa niet. “Tienduizenden mensen zijn steeds meer pensioen kwijt, elektriciteit en medicijnen zijn steeds duurder en niet voorradig, de kinderarmoede stijgt. Aan de partijen uit de regering, geef een seintje als we het daarover kunnen hebben”, meldt hij op Twitter.

Tienduizenden mensen zijn steeds meer pensioen kwijt, elektriciteit en medicijnen zijn steeds duurder en niet voorradig, de kinderarmoede stijgt. Aan de partijen uit de regering, geef een seintje als we het daarover kunnen hebben. #zelzate John Crombez(@ johncrombez) link

Bekijk ook: