Crombez wil onderzoek naar inmenging in euthanasieproces: “Ik wil ook weten waarom dat dossier naar assisen gestuurd is” ADN

02 februari 2020

13u46

Bron: De Zevende Dag 5 Euthanasieproces Het euthanasieproces hield ons land in de ban en riep veel vragen op. Ook of er inmenging was in het dossier. Volgens sp.a-kopstuk John Crombez moet er een onderzoek komen door de Hoge Raad van Justitie en het parlement. “Ik wil weten hoe het kan dat dit dossier na jaren plots naar assisen en ‘moord’ is gegaan. Het is onze verdomde plicht om dit in het parlement te zien”, zei hij in De Zevende Dag.

“Er zijn een aantal zaken waarvan je kunt zeggen: ‘Dat is toch niet normaal’, zei meester Walter Van Steenbrugge vrijdag nog eens aan VTM Nieuws, na afloop van het euthanasieproces. Vooral de ‘draai’ die er in 2017 plots kwam bij het Openbaar Ministerie begrijpt hij nog altijd niet. Van Steenbrugge, advocaat van uitvoerend arts Joris Van Hove, wijst met de vinger naar de kerk.

Ommezwaai

“Met die draai bedoel ik dat het Openbaar Ministerie vanaf 27 april 2010 (de datum van de euthanasie van Tine Nys, red.) de mogelijkheid had om een zeer grondig onderzoek te voeren”, legde hij uit.



“Op 5 januari 2011 is er een klacht gekomen van de familie. Vanaf dan heeft het Openbaar Ministerie zicht op alles wat er plaatsvindt. Vanaf 2011 tot in 2017 heeft men de juiste stelling aangehouden, namelijk er is niets aan de hand. Een buitenvervolginstelling. Stop met het strafrechtelijk traject. En plots komt die ommezwaai. Heel merkwaardig is dat er geen nieuw feit was dat dat kon verantwoorden.”

Van Steenbrugge denkt dat er uit de katholieke kerk invloed is uitgeoefend. Meer bepaald door René Stockman, de generale overste van de Broeders der Liefde. Het is volgens hem de enige logische verklaring waarom het parket in Dendermonde omtrent de klacht van zus Sophie Nys nog de buitenvervolgingstelling uitsprak en het Gentse parket-generaal later het tegenovergestelde standpunt innam.

Meester Mussche en confraters gaan het parlement vragen een onderzoek te voeren naar inmenging in het euthanasieproces: "Als wij uit verschillende hoeken horen dat er iets niet klopt, hebben wij het recht om een vraag te stellen. Wij hebben dan geen bewijzen nodig." #7dag De Zevende Dag(@ De7deDag) link

Onderzoeken

De andere advocate van arts Joris Van Hove, Christine Mussche, zei vandaag in De Zevende Dag dat ze nu een brief willen richten aan het parlement om te onderzoeken of er inmenging was. “Als wij uit verschillende hoeken horen dat er iets niet klopt, hebben wij het recht om een vraag te stellen”, klonk het.

.@lorinparys123 (@de_NVA) reageert: "De Hoge Raad van Justitie is in het leven geroepen om zich precies over dit soort dingen te buigen. Als de audit zegt dat er niets te vinden is, is er geen parlementair debat nodig." #7dag De Zevende Dag(@ De7deDag) link

“Verdomde plicht”

Ze kreeg later in de studio bijval van voormalig sp.a-voorzitter John Crombez, die ook wil weten waarom het dossier naar assisen is gestuurd. “Het is onze verdomde plicht als parlementslid om dit in het parlement te zien”, zei hij. “Ik wil ook weten – als er niks gevonden werd in een dossier met documenten en het jaren later plots naar assisen en moord gaat - hoe dat kan.”

“We leven in een rechtsstaat. Dan zijn de feiten belangrijk”, voegde Carina Van Cauter (Open Vld) toe. “Ik ga er vanuit dat ik blind geloof kan hebben in vrouwe justitia. Indien er aanwijzingen zijn... dan moet de waarheid aan het licht komen en moeten er ook gevolgen komen.”

Lorin Parys van N-VA beklemtoonde dat de Hoge Raad van Justitie net in het leven geroepen is om zich over dit soort dingen te buigen. “Als de audit zegt dat er niets te vinden is, is er geen parlementair debat nodig”, voegde hij toe.

"Dit proces heeft aangetoond dat een evaluatie van de euthanasiewet nodig is. Geen politieke evaluatie, geen emotie en ideologie, maar een wetenschappelijk evaluatie," @ElsVanHoofcdenv (@cdenv) over de gevolgen van het proces voor de wet. #7dag #vrtnws De Zevende Dag(@ De7deDag) link

Duidelijker

En wat met de euthanasiewet zelf na dit veelbesproken proces? Moet die anders, duidelijker, beter?

“Men zou beter de dingen die vaag zijn wat beter omschrijven”, zei advocaat Jef Vermassen, die in het proces optrad voor psychiater Godelieve Thienpont. “De strafmaat moet er ook in komen. Als er iets fout gaat, gaat het dan om een overtreding of over moord?” Mussche beaamde. “Dat is volstrekt afwezig”, zei ze.

Els Van Hoof (CD&V) riep op tot een wetenschappelijke evaluatie van de euthanasiewet. “Geen politieke evaluatie, geen emotie en ideologie.” Volgens Van Hoof zijn er problemen met de zorgvuldigheidscriteria. “Die zijn vaag en onduidelijk.”

.@johncrombez (@sp_a ) vindt dat het proces juist aantoont dat het wettelijk kader goed zit: "Wij staan open voor een evaluatie van de wet, maar er mogen zeker geen nieuwe grendels ingevoerd worden." #7dag #vrtnws De Zevende Dag(@ De7deDag) link

Niet uithollen

Volgens Van Cauter moet alle wetgeving geëvalueerd worden. “En zeker deze, die zo ingrijpend is. Maar dat mag geen codetaal zijn om de wet zelf uit te hollen. Integendeel. Laat ons eens nadenken over euthanasie bij dementie. En we moeten kijken in welke mate we specifieke strafbepalingen kunnen definiëren.”

Ook Crombez wil geen nieuwe grendels. “Dit proces toont net aan dat het wettelijk kader goed zit. Als er bijkomende verbeteringen en verduidelijkingen nodig zijn, geen enkel probleem. Maar we mogen geen aanpassingen doen om terug te gaan naar de vorige eeuw.”

“Niemand is ongehavend uit dit proces gekomen. Niet de artsen, niet de familie en niet de wet”, klonk het nog bij Parys. Hij vindt het vooral belangrijk om niet op voorhand al te gaan zeggen wat er uit de evaluatie moet komen. “We moeten niet het debat voeren wanneer het vonnis nog warm is en meteen standpunten gaan innemen. We gaan vooral veel consensus moeten vinden”, besloot hij.