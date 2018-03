Crombez: "Wie gelooft dat dit niet georkestreerd is door N-VA, is goedgelovig" JC HA

29 maart 2018

16u36

Bron: Belga, VRT 31 Sp.a-voorzitter John Crombez sluit niet uit dat de aantijgingen tegen Antwerps voorzitter Tom Meeuws georkestreerd zijn door N-VA. "Dit is een vuile campagne", zei hij vanmiddag in Villa Politica.

Het Antwerpse parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld in het onderzoek naar Meeuws. Dat brengt de zaak in een stroomversnelling. Het betekent immers dat er nu huiszoekingen en inbeslagnames mogelijk zijn.

Sp.a vermoedt intussen dat N-VA achter het gerechtelijk onderzoek zit. Eerder vandaag sprak sp.a Antwerpen van een georkestreerde, persoonlijke aanval op de plaatselijke voorzitter, en ook nationaal voorzitter John Crombez sluit zich daar nu bij aan. "Ik heb een paar maanden geleden voorspeld dat dit de vuilste campagne zou worden die we ooit gekend hebben", zegt Crombez. "De campagne is al bezig, en het prille begin is al zeer vuil. Er is iets nieuws in de Vlaamse politiek, dat op persoonlijke schade mikt."

Op de vraag of het om een georkestreerde aanval gaat, zegt Crombez: "Iedereen die mij hierover aanspreekt, is het erover eens. Wie gelooft dat dit niet georkestreerd is door N-VA, is goedgelovig." Nog volgens Crombez is er geen reden om de Antwerpse voorzitter aan de kant te schuiven, aangezien het niet duidelijk is waarover de beschuldigingen gaan.

Meeuws liet vandaag optekenen bij VTM NIEUWS dat hij niet op de hoogte was van het gerechtelijk onderzoek en dat "de aanvallen moeten stoppen".