Crombez: “Vreemd dat sp.a met inhoudelijke voorzet moest komen” SVM

02 juli 2020

08u54

Bron: Belga 2 Sp.a-Kamerlid John Crombez steunt het initiatief van zijn partijvoorzitter Conner Rousseau om een nota voor te leggen aan de federale onderhandelaars Egbert Lachaert (Open Vld), Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). “Maar ik vind het vreemd dat net wij met een inhoudelijke voorzet moeten komen”, klonk het in ‘De Ochtend’ op Radio 1.



Rousseau gaf de voorzitters van CD&V, Open Vld en MR mee welke elementen volgens de Vlaamse socialisten in een startnota over de vorming van een federale regering moeten staan. De sp.a-voorzitter vraagt onder meer dat een volgende federale regering zou inzetten op bijkomende maatregelen voor de versterking van de gezondheidszorg. Daarnaast is hij voorstander van een grotere fiscale bijdrage van grote vermogens en multinationals. Meer belasting op consumptie wil de partij niet.

Volgens gewezen sp.a-voorzitter Crombez heeft het federale onderhandelingstrio Coens-Lachaert-Bouchez vooral werk gemaakt van communicatie en minder van inhoudelijke plannen. "We hebben nog niets. Wat mijn voorzitter nu doet, is in detail zeggen waar het inhoudelijk over moet gaan. Laat hen nu eens een paar dagen doorpraten over die inhoud”, stelt Crombez.





Een van de meest gestelde vragen de voorbije dagen was of sp.a bereid zou zijn om in een regering te stappen zonder de Franstalige zusterpartij PS. Volgens Crombez zitten PS en sp.a inhoudelijk op dezelfde lijn. Hij draait de vraag daarom wat om. "Is het denkbaar dat de drie voorzitters het aannemelijk vinden wat sp.a op tafel legt?”

