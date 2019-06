Crombez vraagt uitzondering op eigen cumulverbod IVDE

15 juni 2019

05u22 20 Parlementslid zijn én voorzitter: dat druist in tegen het cumulverbod van sp.a. Maar John Crombez, verkozen in de Kamer en onzeker over zijn toekomst als voorzitter, vroeg een uitzondering aan het partijbureau. Of hoe de voorzitter op zijn eigen regels botst.

Eén persoon, één mandaat. Die regel betonneerde sp.a drie jaar geleden, na de schandalen met onder meer Publipart, in haar statuten. Een zitje in een parlement combineren met een lokaal bestuursmandaat is nu niet meer mogelijk. Burgemeesters van een gemeente onder de 20.000 inwoners en schepenen en OCMW-voorzitters in gemeenten onder de 30.000 inwoners, kunnen wel een uitzondering vragen aan het partijbureau. Vlaams Parlementslid en burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe deed dat al. Kamerlid en schepen van Haacht Karin Jiroflée is dat naar verluidt ook nog van plan. Eerder uitten Mohamed Ridouani en Hans Bonte al bezwaren bij het verbod.

De jas was al aan

Maar kijk: ook de voorzitter botst nu op zijn eigen regels. Want het voorzitterschap mag niet worden gecombineerd met een parlementszitje. Crombez, met 55.000 stemmen verkozen in de Kamer, vroeg een uitzondering. “Helemaal op het einde, toen sommigen bij wijze van spreken al hun jas aanhadden, via een variapuntje”, vertelt een aanwezige. Het partijbureau gaf groen licht. Maar de uitzondering voor Crombez gaat in de wandelgangen van de partij toch over de tongen - voorzichtig, weliswaar. Want elk woord van kritiek ligt gevoelig, door de voorzittersverkiezingen van dit najaar. “Sommigen verdenken je dan meteen van ambities om het roer over te nemen.” Verschillende partijleden vinden dat hij klare wijn moet schenken: is hij nog eens kandidaat-voorzitter? Dat doet Crombez niet. “Zodra er verkiezingen worden uitgeschreven, ben ik ontslagnemend voorzitter en dan stelt het probleem zich niet meer”, laat hij cryptisch weten.

Geslagen hond

Crombez zou moed getankt hebben uit de nationale campagne. Hij sleept zich niet meer verder als een geslagen hond, klinkt het. “Nochtans moet iemand verantwoordelijkheid nemen voor het verlies van een kwart van de mandatarissen”, zegt een criticaster. Maar Crombez houdt de kaarten nog even tegen de borst. Omdat hij eerst wil zien of hij nog minister kan worden, zeggen sommigen. Omdat hij het nog niet weet, zegt zijn entourage.

Zal Crombez dan ook twee lonen verdienen? Want sp.a heeft ook een financiële decumul: maximaal 6.600 euro netto per mandataris. “Hij wordt enkel als parlementair betaald, met exact dezelfde verloning als andere parlementairen”, aldus de partij.

De voorzittersverkiezingen stonden eerst gepland tussen 14 oktober en 26 mei, maar niemand vond het opportuun om met de eigen poppetjes bezig te zijn tussen die twee belangrijke stembusslagen. Anders was nu wel duidelijk geweest wie op de voorzittersstoel zit de komende jaren.

Als Crombez zijn zitje in het parlement nu laat schieten, kan hij het achteraf niet meer claimen. Hij houdt zijn plaatsje dus warm. Een parlementslid argumenteert: “Als hij dat niet doet en hij wordt ook geen voorzitter, dan blijft hét stemmenkanon van sp.a achter met lege handen.”