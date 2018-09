Crombez: "Vraag en aanbod blijven hetzelfde, prijs elektriciteit is gisteren verdubbeld. Electrabel casht op mogelijke stroomuitval" kv

25 september 2018

18u57

Bron: Belga 0 "Hoewel er op dit moment nog geen sprake is van een stroomtekort, is de elektriciteitsprijs maandag verdubbeld." Dat zegt sp.a-voorzitter John Crombez vanavond. Volgens hem is het dus Electrabel dat, ondanks de kritiek op het onderhoudsbeleid van de stroomproducent, toch langs de kassa passeert.

Electrabel liet gisteren weten dat de kerncentrales Tihange 3 en 2 niet zouden heropstarten in september en oktober, maar pas in maart en juni volgend jaar. Daardoor zal in november enkel Doel 3 draaien. Minister van Energie Marie Christine Marghem laat nagaan of het bedrijf daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

John Crombez wijst er nu op dat de groothandelsprijs voor elektriciteit in België gisteren is verdubbeld, volgens hem als gevolg van de berichten over een mogelijk stroomtekort in november. "De vraag naar elektriciteit is maandag gelijk gebleven, de prijs is dus puur door de onzekerheid gestegen." Vandaag is de prijs opnieuw genormaliseerd.

Schande. Vraag en aanbod blijven hetzelfde, prijs elektriciteit is gisteren verdubbeld. Electrabel casht op mogelijke stroomuitval. #chaos #slechtbestuur #lichtuit pic.twitter.com/4e2T2HJd4U John Crombez(@ johncrombez) link

Electrabel heeft gisteren een dag lang kunnen profiteren van de hogere prijs, volgens de sp.a'er. "Het bedrijf gaat met de winst lopen en de consument zal dit opnieuw doorgerekend krijgen."

Electrabel reageert dat het zelf het eerste slachtoffer is van de uitval van de kerncentrales. "Het feit dat de centrales niet allemaal beschikbaar zijn, heeft dit jaar een impact van 600 miljoen euro op ons. We hebben vaste kosten, maar moeten wel stroom invoeren", zegt woordvoerster Anne-Sophie Hugé.