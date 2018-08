Crombez voelt zich niet aangesproken door kritiek van partijgenoot Landuyt SVM

13 augustus 2018

18u59

Bron: Belga 0 Sp.a-voorzitter John Crombez voelt zich naar eigen zeggen niet aangesproken door de kritiek die zijn partijgenoot Renaat Landuyt vandaag heeft geuit op de traditionele partijpolitiek. Die benadrukt volgens Landuyt te veel bestaande verschillen, terwijl hij zelf meer op zoek wil gaan naar oplossingen en een consensus.

In De Ochtend op Radio 1 bevestigde Landuyt dat hij de Vlaamse en federale politiek vaarwel zegt, maar wel nog voluit gaat voor een tweede termijn als Brugs burgemeester. Hij stelde dat de partijpolitiek -die hij associeert met de hoogste bestuursniveaus- hem voor een stuk ontgroeid is. "De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn geen partijpolitieke verkiezingen", zei Landuyt.

"Als burgemeester ben je voortdurend aan het kijken hoe je een oplossing kunt zoeken, hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen samenwerken. Je bent minder gespecialiseerd in het benadrukken van het partijpolitieke verschil, maar je zoekt de politieke consensus." Partijstructuren noemt Landuyt iets van het verleden.

Geen staartje

Crombez voelt zich niet aangesproken. "Lokale verkiezingen zijn inderdaad anders, maar het is niet zo dat daar geen partijpolitieke elementen bij komen kijken", zegt hij. "Zo zet de sp.a momenteel in op mensenrechten, op welzijn... En dat zijn elementen die ook in de lokale campagnes aan bod komen."

Wat de reden achter de verklaringen van Landuyt zou kunnen zijn? "Ik heb meestal niet de neiging om in het hoofd van andere sprekers te kruipen", aldus Crombez. "Maar zeker in de steden steken burgervaders en -moeders de hand uit naar mensen die met hen willen meewerken, als reactie op het negativisme en de verdeeldheid. Dat kun je een beetje als een tegenreactie zien."

Landuyt noemde zichzelf minder "extreem" en meer "gematigd" dan zijn voorzitter, maar het hele interview krijgt volgens Crombez geen staartje. Hij benadrukt dat hij en Landuyt het goed met elkaar kunnen vinden.