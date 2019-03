Crombez verdenkt Engie Electrabel van manipulatie: "Onderhoud kerncentrales steeds tijdens piek van energieprijzen” jv

24 maart 2019

06u24

Bron: belga 3 De sp.a wil een onafhankelijk onderzoek naar het uitvallen van de kerncentrales. Voorzitter John Crombez verdenkt Engie Electrabel van manipulatie om de factuur omhoog te krijgen, bericht De Zondag.

De sp.a wijst erop dat er al vier jaar technische problemen voorkomen bij de kerncentrales van Engie Electrabel. "Die problemen doen zich vooral voor in het najaar en tijdens de winter, als de nood aan elektriciteit het hoogst is", zegt John Crombez. "Dat doet vermoeden dat Engie Electrabel strategisch ervoor kiest om onderhoudswerken in te plannen op de momenten dat de stroomprijzen pieken."

Crombez wil dat minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) een onafhankelijk onderzoek instelt naar de redenen en de timing van het uitvallen van kerncentrales. "We willen de impact kennen op de factuur van de gezinnen. Marghem had al eens een onderzoek beloofd. Ze wou ook een advocatenbureau onder de arm nemen om te zien hoe de overheid de hogere elektriciteitskosten zou kunnen terugvorderen. We hebben daar geen resultaten van gezien."

De sp.a wil een onderzoek laten uitvoeren door een panel academici dat op basis van input van energieregulator CREG nagaat of Engie Electrabel aan marktmanipulatie doet.