Crombez strijdvaardig in 'Terzake': "Ik wil blijven vechten voor progressieve frontvorming" SVM

19 januari 2018

21u08

Bron: Belga 5 Sp.a-voorzitter John Crombez houdt vast aan progressieve frontvorming, ook na het mislukken van de poging met Groen in Antwerpen. "Ik ga daarvoor blijven vechten", klonk het strijdvaardig in 'Terzake' op Canvas.

"Ik vind progressieve samenwerking in het Vlaanderen van vandaag zeer belangrijk en ik ga daarvoor blijven vechten", aldus Crombez. "Als je progressieve frontvorming belangrijk vindt, is het omwille van wat je wil bereiken. En in het Vlaanderen van vandaag is er een hoge nood aan een sterk progressief antwoord op wat er allemaal gebeurt, dat hoeft zeker niet weg te zijn voor dertig jaar."

Of dat opnieuw een uitgestoken hand is naar Groen? "Ja, maar eerst moet het stof gaan liggen. Dat is altijd belangrijk op zo'n moment", reageerde Crombez.

“Volledige transparantie? Ja. Maar dan wel voor alle dossiers". sp.a voorzitter @johncrombez kijkt in #terzaketv terug op een bewogen week in Antwerpen. pic.twitter.com/bxkVARhffJ Terzake(@ terzaketv) link

Rol van pers

De sp.a-voorzitter hoopt daarnaast dat iedereen gelijk behandeld wordt door de pers. "Rond bepaalde insinuaties en verdachtmakingen wordt er zeer breed en lang geschreven. Voor bepaalde grote dossiers -denk maar aan de Renault-site in Antwerpen ter waarde van 3 miljoen euro- komt die transparantie er dan weer niet. De pers mag van mij harder zijn voor de politiek, maar alle zaken moeten blootgelegd worden. Zowel de grote als de kleine."

Beels

Hoe de Antwerpse lijst er zal uitzien na het afgesprongen avontuur met Groen wilde de sp.a-voorzitter nog niet kwijt. Ook Jinnih Beels, de gewezen politiecommissaris die als onafhankelijke op de Antwerpse sp.a-lijst zal staan, weet nog niet welke plaats ze zal krijgen.

"Ook op haar vraag", beklemtoonde Crombez. Beels wil eerst intern en met de andere potentiële onafhankelijken over de lijstvorming spreken, iets wat de socialistische voorzitter toejuicht.