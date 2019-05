Crombez: “Sp.a is federaal niet getrouwd met PS” SPS

27 mei 2019

09u06

Bron: Belga 0 Sp.a-voorzitter John Crombez is ondanks het verlies voor zijn partij tevreden met de manier waarop de socialisten de campagne hebben gevoerd. Dat zei hij in De Ochtend. De voorzitter voelt zich niet geroepen om in een regering te stappen, maar is federaal niet getrouwd met de PS, zei hij. “Er valt weinig goeds van te rapen, maar alles kan als de kaarten zo, zo, zo complex liggen.”

De sp.a moet overal in Vlaanderen verlies incasseren, maar spijt is er bij voorzitter Crombez niet. “Ik ben blij met de campagne en met de manier waarop we ze gevoerd hebben”, klonk het in De Ochtend op Radio 1. De socialisten zetten in veel provincies in op jonge nieuwkomers, zoals Conner Rousseau in Oost-Vlaanderen of Melissa Depraetere op de West-Vlaamse Kamerlijst, en daar is Crombez tevreden over. “Die combinatie van ervaring en vernieuwing, ik ben heel blij dat we dat zo gedaan hebben.”

De vraag of Crombez moet opstappen als voorzitter van de partij werpt zich op, nu de sp.a opnieuw een verkiezingsnederlaag boekt. Maar de partij houdt later dit jaar sowieso nog voorzittersverkiezingen, zei hij. “De leden zullen daar dan over beslissen. Ik heb veel mensen binnen de partij nog niet gezien, maar ik vermoed dat ze dat ook wel zullen vinden aangezien er toch voorzittersverkiezingen op de planning staan.”

De socialisten voelen zich momenteel niet geroepen om in een regering - Vlaams of federaal - te stappen, zei Crombez nog, al wil hij wel ingaan op de waarschijnlijke uitnodiging van grootste partij N-VA. “Ik denk dat bescheidenheid belangrijk is op dit moment. We pakken verlies, houden op een paar plaatsen stand, maar als je verlies pakt, moet je niet staan kijken om in regeringen te stappen.” Op federaal niveau is sp.a niet getrouwd met de PS, al zijn de socialisten opnieuw de grootste politieke familie in de Kamer. “In een federale regering stappen zonder de PS kan, zij hebben dat ook al gedaan zonder ons. Er valt weinig goeds van te rapen maar alles kan als de kaarten zo, zo, zo complex liggen.”