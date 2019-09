Crombez sluit premierschap voor Vande Lanotte formeel uit: “Dat zal niet gebeuren” TT

09 september 2019

08u03

Bron: Radio 1 20 Sp.a-voorzitter John Crombez heeft vanmorgen een einde gemaakt aan de speculaties over een eventueel premierschap voor Johan Vande Lanotte. Die is vandaag nog federaal informateur, en zijn naam circuleerde de voorbije weken in de Wetstraat als eerste minister van een mogelijke regering.

Vande Lanotte brengt vandaag samen met collega-informateur Didier Reynders (MR) opnieuw verslag uit bij koning Filip over de vorderingen die ze hebben gemaakt op federaal vlak. Allicht wordt hun opdracht nog maar eens verlengd, minstens tot de Waalse en Vlaamse regeringen gevormd zijn.



Maar wat er federaal ook uiteindelijk ook uit de bus komt, Johan Vande Lanotte zal geen premier worden, van welke coalitie dan ook. Dat maakte sp.a-voorzitter John Crombez vanmorgen duidelijk in De ochtend op Radio 1. Vande Lanottes naam viel de voorbije weken geregeld als mogelijk eerste minister van een paars-groene of paars-gele regering. De redenering daarbij was dat hij als informateur nu al meer dan drie maanden met alle partijen spreekt en de dossiers dus goed kent.

En ook al heeft de sp.a in de Kamer nog maar 9 zetels, samen met de PS is de socialistische familie wel de grootste, groter dan N-VA alleen. Vande Lanotte zou dan eventueel het ‘bindmiddel' kunnen zijn tussen de PS en de N-VA. Bovendien zou het niet onlogisch zijn dat na Elio Di Rupo en Charles Michel opnieuw een Vlaming premier zou worden.

Maar al die speculatie mag dus de vuilbak in, aldus sp.a-voorzitter Crombez vanmorgen. Vande Lanotte is net informateur geworden omdat hij een politicus met ervaring is die “onbevangen en neutraal” zijn werk kan doen. De Oostendenaar is volgens zijn partijvoorzitter geen informateur “om deel uit te maken van een regering. Dat is heel duidelijk. Ik heb die geruchten ook af en toe horen passeren. Maar het antwoord op de vraag of het een optie is dat hij premier zal worden? Nee, dat zal niet gebeuren.”