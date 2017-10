Crombez: samenwerken met PVDA "niet op de agenda" 13u50

Bron: vtmnieuws.be 0 Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 samenwerken met de PVDA staat voor sp.a "absoluut niet op de agenda". Dat zegt partijvoorzitter John Crombez in de studio van VTM NIEUWS. "De verschillen tussen ons en de PVDA zijn groot", benadrukt Crombez.

Sp.a trekt in Antwerpen samen met Groen en aantal partijloze Antwerpenaren naar de kiezer, op de lijst 'Samen'. Op die lijst staat de eerste socialist pas op de derde plaats, met Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws. "Als je op een andere manier aan politiek wil doen en de Antwerpenaar alternatieven en duidelijke keuzes wil bieden, dan moet je bereid zijn om de oude manier van politiek opzij te zetten", zegt Crombez daarover.

"Samenwerkingen zijn in het verleden belangrijk geweest en kunnen dat ook in de toekomst zijn", aldus nog Crombez. "Ofwel blijf je redeneren in oude vormen van politiek, ofwel kan je in vertrouwen durven samenwerken."

Crombez wil af van winstbejag binnen ouderenzorg

Crombez stelde verder nog dat hij niet wil dat ouderenzorg wordt aangeboden door organisaties die winstbejag nastreven. "Private bedrijven proberen zoveel mogelijk de groeiende markt van de vergrijzing binnen te komen", aldus Crombez. Dat ze participeren in gebouwen en infrastructuur, is voor hem op zich geen probleem, "maar niet in de verzorging". Aanleiding was de undercoverreportage van 'Pano' die serieuze pijnpunten in de commerciële zorgcentra blootlegde. De Vlaamse socialisten willen af van winstmaximalisatie in de ouderenzorg. "Ouderen verzorgen moet zonder winstdoel gebeuren", luidde het.

In 'De Zevende Dag' benadrukte Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat vennootschappen al langer dan vandaag zorgcentra uitbaten en ontkende dat de overheid zich terugtrekt uit de zorg. "Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in de residentiële zorg", aldus Vandeurzen. Hij herhaalde dat hij een plan klaarheeft met acties om de ambitie van een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg te kunnen realiseren. Hij wil ook een protocolakkoord met wederzijdse engagementen afsluiten met de sector.