Crombez pleit voor tijdelijke 'kinderstop' voor onbekwame ouders: "Abortus en euthanasie zijn toch ook mogelijk?"

22 januari 2019

Bron: Humo 11 Volgens sp.a-voorzitter John Crombez zouden bepaalde risicovolle groepen, zoals drugsverslaafden, niet onbeperkt kinderen op de wereld mogen zetten. “We moeten sommige mensen minstens tijdelijk beletten om kinderen te krijgen”, zo zegt Crombez in een interview met Humo.

In het interview praat Crombez onder andere over slachtoffers van tienerpooiers en probleemjongeren. Hij pleit voor meer investeringen in de “preventieve hulp en de eerstelijnszorg”. En daarbij laat hij ook verstaan dat het een goed idee zou zijn om bepaalde ouders tijdelijk te weerhouden om meer kinderen te krijgen.



“Sommige verslaafde moeders zetten zo meer dan drie kinderen op de wereld. Dat kun je als maatschappij niet blijven slikken”, aldus Crombez. “Ik vind dat de bescherming van het kind moet voorgaan op het recht op ouderschap. We moeten sommige mensen minstens tijdelijk beletten om kinderen te krijgen.”



“Abortus en euthanasie zijn vandaag toch ook mogelijk? Het is tijd voor een debat daarover, de ellende is te groot. Geen enkele goede christen kan daar blind voor blijven”, antwoordt hij op de vraag of zo’n maatregel wel mogelijk is in een “christelijke samenleving”.