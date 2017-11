Crombez over Land Invest: "Tom Meeuws maakte inschattingsfout" LB

21u47

Bron: Belga 8 Photonews Sp.a-voorzitter John Crombez en Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws. "Tom Meeuws heeft een inschattingsfout gemaakt". Dat heeft sp.a-voorzitter John Crombez vanavond toegegeven in Terzake (Canvas). Hij gaf toe verrast geweest te zijn door de zaak.

Meeuws had vorige week zwaar uitgehaald naar de nauwe banden van Antwerps burgemeester Bart De Wever en het stadsbestuur met bouwpromotoren, maar bleek zelf nauwe banden te onderhouden met de vastgoedsector. Daarna riep Groen-kopstuk Wouter Van Besien zijn sp.a-collega op het matje. Na een gesprek werden de plooien gladgestreken. Of de plaats van Tom Meeuws op de lijst Samen ter discussie staat, is voor Crombez een zaak van de lijst. "Je moet vertrouwen hebben in elkaar", vond hij.

Transparantie

Crombez betreurde dat de discussie over soberheid en transparantie door de hele zaak nu weg is. Voor de sp.a moeten de regels die burgemeester Patrick Janssens (sp.a) installeerde om bouwdossiers te objectiveren opnieuw geïnstalleerd worden. Hij vond de reactie van burgemeester Bart De Wever op de Land Invest-zaak 'OK'. De Wever had volledige transparantie beloofd over de vastgoeddossiers, en die moet er voor Crombez nu ook echt komen.

De sp.a-voorzitter hekelde ook de inflatie van zaken waarbij pers of politici aangeklaagd worden. Zelf heeft hij een claim gekregen naar aanleiding van een interview in De Standaard over de zaak-Marc Stockbroeckx, een voormalig N-VA-bestuurslid dat voor fraude veroordeeld werd, maar toch contacten met het kabinet van minister Johan Van Overtveldt had. Voor Crombez is het toenemend aantal claims "een kwalijke zaak". Het is de taak van pers en politiek om naar transparantie te streven.