Crombez of Tommelein? Groen staat vanavond in Oostende voor cruciale keuze Roel Wauters

24 oktober 2018

17u39

Bron: De Morgen 0 De Groen-leden in Oostende staan vanavond voor de keuze: stapt de partij in de coalitie die Open Vld’er Bart Tommelein wil? Of geloven ze nog in de pogingen die de sp.a van John Crombez onderneemt?

Wordt het een jamaicacoalitie of de olijfboom? Voor die keuze staan de groenen vanavond in Oostende, schrijft De Morgen. De partijleden overleggen om te kijken hoe de coalitiegesprekken verder moeten. Zowel Open Vld-minister Bart Tommelein als sp.a-voorzitter John Crombez proberen een meerderheid op de been te brengen, maar het is Groen-kopman Wouter De Vriendt die de sleutel in handen heeft.

Tommelein heeft CD&V en N-VA al aan zich gebonden, maar heeft Groen nodig om een meerderheid te vormen, een jamaicacoalitie. De Vriendt ging het gesprek met Tommelein aan, maar hield tot nu toe de boot af. Tot op vandaag zijn er contacten tussen de groene en blauwe topper.



Maar intussen mengt ook nationaal sp.a-voorzitter John Crombez (Stadslijst) zich steeds nadrukkelijker. Hij maakte vandaag bekend dat hij verkennende gesprekken opstart voor een zogenoemde olijfboomcoalitie, met daarin sp.a, Open Vld, Groen en CD&V.



Hij vertrekt vanuit een inhoudelijke nota die hij eerder deze week opstelde op basis van een eerste gespreksronde met alle partijen en hun feedback. Crombez heeft Groen als eerste uitgenodigd. De Vriendt mag vrijdag langskomen.

Crombez start gesprekken op voor een zogenoemde olijfboomcoalitie

Naast de inhoudelijke voorstellen voor Oostende zal ook de vernieuwing van het politiek personeel op de agenda staan. Ook de Stadslijst wil daarbij zijn steentje bijdragen. Als zetelend burgemeester Johan Vande Lanotte op post blijft, kan dat het beeld van vernieuwing vertroebelen. Dat voormalige sp.a-zwaargewicht houdt zich opvallend op de achtergrond.

Hardhorig

Maar heeft die poging kans op slagen? Zowel CD&V als Open Vld laten meteen weten dat ze een olijfboomcoalitie niet zien zitten. “Ik vrees dat meneer Crombez een beetje hardhorig is”, zegt Tommelein. “Ik heb al wel tien keer gezegd dat ik een meerderheid wil vormen met CD&V, N-VA en Groen. Wat hij voorstelt is zeker geen optie.” Eenzelfde geluid bij CD&V. “Die coalitie is zinloos”, zegt Cyriac Borloo, lokaal voorzitter. “Groen zou overbodig zijn om aan een meerderheid te geraken.”

Niet toevallig communiceert Crombez net voor de ledenvergadering van Groen. Met zijn voorstel om een olijfboomcoalitie op te richten, wil hij aantonen dat hij nog steeds vooruitgang boekt.



Maar krijgt die poging van Crombez nog vanavond nog een kans van de Groen-leden? Of gaan ze toch in zee met Tommelein? Momenteel zijn de groenen karig met commentaar. “Alle pistes worden vanavond besproken”, laat De Vriendt weten. “En we zullen dan beslissen over de verdere stappen.”



