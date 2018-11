Crombez naar de kiezer met piepjonge kandidaten

Isolde Van Den Eynde

28 november 2018

20u45 5 Geen Johan Vande Lanotte, Renaat Landuyt of Michèle Hostekint. Sp.a-voorzitter John Crombez trekt in mei 2019 naar de kiezer met jonge, onbekende kandidaten. Crombez trekt wel zelf de Kamerlijst, federaal parlementslid Annick Lambrecht de Vlaamse lijst.

Op een congres in Lichtervelde zette de sp.a vanavond het licht op groen voor de federale en Vlaamse top vier voor de verkiezingen van mei volgend jaar.

Crombez (45) trekt de Kamerlijst. Bij de vorige verkiezingen kwam hij nog op voor het Vlaamse parlement. Toen hij voorzitter werd, gaf hij zijn parlementszitje op. Opvallend: de top vier wordt vervolledigd door drie twintigers. op nummer twee staat Melissa Depraetere, de 26-jarige studax uit Harelbeke die het rapport over de F-16's opgroef. De derde plaats is voor Bieke Moerman, 28 jaar en uittredend schepen uit Diksmuide. De vierde plaats is voor Mathijs Goderis, 29 jaar en schepen in Brugge. De eerste opvolgersplaats is voor Vicky Reinaert, 33 jaar, provincieraadslid uit Beernem.

Kamerlid Annick Lambrecht (48) voert de Vlaamse lijst aan. Zij zit momenteel in het federale parlement. Ze volgde Johan Vande Lanotte op toen hij eind 2016 burgemeester werd in Oostende. Op nummer twee staat Steve Vandenberghe (47), de populaire burgemeester van Bredene. Hij is de enige sp.a’er die er op 14 oktober in slaagde om een absolute meerderheid te halen, met een zuivere sp.a-lijst. Kortrijks gemeenteraadslid Maxim Veys (31) staat op drie, uittredend OCMW-voorzitter uit Ingelmunster Dries Coucquyt op vier. Simon Bekaert (41) krijgt de eerste opvolgersplaats. Zijn vader is Paul Bekaert, de bekende advocaat die de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont vertegenwoordigt. Opvallend is dat Tine Soens haar Vlaamse parlementszitje kwijtspeelt. Binnen de partij valtte horen dat er voor haar een andere functie is voorzien.

De statuten van de partij schrijven voor dat een kandidaat uit de top drie een nieuwkomer moet zijn, maar Crombez gaat daar duidelijk nog verder in. Hij is rotsvast overtuigd van de combinatie ervaring en jong talent. Je zou ook kunnen zeggen dat hij weinig andere keuze heeft. De partij zit niet echt dik in de vedetten en ze ziet enkele boegbeelden zoals Johan Vande Lanotte vertrekken. Bovendien zorgen de decumulregels van de partij er ook voor dat ze voor andere gezichten moet kiezen. Alleen wie burgemeester is van een gemeente met minder dan 20.000 inwoners, mag nog naar het parlement. Voor schepenen en OCMW-voorzitters ligt de lat op 30.000 inwoners.