Crombez na uitspraak De Wever: "N-VA heeft zelf drugprobleem"

Gunter Van Stappen

04 september 2018

13u21

Bron: VTM NIEUWS 0 Sp.a-voorzitter John Crombez dient Bart De Wever (N-VA) van antwoord over de drugsproblemen in Antwerpen. De burgemeester moet volgens hem eerst eens naar de eigen partij kijken. "Binnen de Antwerpse N-VA-top zitten zelf mensen met een drugsverleden", zegt Crombez aan VTM NIEUWS. Gisteren waarschuwde De Wever dat de tentakels van de drugsmaffia zich dreigen uit te strekken tot in de gemeenteraad.

Gisteren zei Bart De Wever dat de cocaïnesmokkel in de Antwerpse haven stilaan zo'n omvang krijgt dat de hele samenleving ervan doordrongen dreigt te raken. "Ik durf te zeggen: in Antwerpen staan we op de rand dat men zich ook politieke invloed aan het inkopen is." De Wever benadrukte wel dat 'zijn' N-VA immuun is voor een link met de drugswereld.



Klopt niet, volgens sp.a-voorzitter John Crombez. Hij beweert dat De Wever de handen eerst in eigen boezem moet steken. "Binnen N-VA Antwerpen zijn er zeker twee personen die zeer nauwe banden hebben met het cocaïnemilieu", zegt Crombez in een reactie aan VTM NIEUWS. "Het maakt mij kwaad dat er insinuaties komen. Corruptie bestrijd je met transparantie, dus maak het bekend."