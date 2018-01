Crombez mijdt Antwerps debacle in nieuwjaarsspeech en pleit voor minimumpensioen van 1.500 euro "Jullie zullen ons niet temmen" ADN

21 januari 2018

13u00

Bron: Belga 0 De sp.a gaat voor "nieuw socialisme": het streven naar gelijkheid en bescherming in nieuwe tijden. Dat heeft voorzitter John Crombez gezegd op de nieuwjaarsreceptie van de partij. De partij wil ook een minimumpensioen van minstens 1.500 euro. Crombez repte met geen woorden over het Antwerpse debacle dat de sp.a recent een nieuwe klap opleverde, maar toont zich strijdvaardig. "Jullie zullen ons niet temmen", klonk het.

Net als elders in Europa maken de socialisten in Vlaanderen moeilijke tijden door. Maar op de sp.a-nieuwjaarsbijeenkomst in Bredene klonk voorzitter Crombez strijdlustig: "Het nieuw socialisme zullen jullie niet stoppen. Jullie zullen ons niet temmen", klonk het voor de meer dan 2.000 aanwezige militanten.

Het "nieuw socialisme" van de sp.a wil "dat elk uur werk telt voor loon, sociale bescherming en pensioen", aldus Crombez. "Het maakt van gepaste zorg op het juiste moment een 100 procent afdwingbaar recht en maakt van gelijkheid in loon en pensioen - tussen man en vrouw - een 100 procent afdwingbaar recht". De partij wil dat mantelzorgers loon en sociale rechten krijgen en dat iedereen die lang genoeg gewerkt heeft een pensioen van minstens 1.500 euro krijgt.

"Socialisme weer heel erg nodig"

Volgens Crombez is er in nieuwe tijden nood aan "nieuwe oplossingen en nieuwe zekerheden". Daarvoor zijn volgens hem socialisten nodig, "want vanzelf gaat het niet gebeuren". "Vandaag is socialisme weer heel erg nodig. Voor zij die nu al op ons stemmen, voor zij die eventjes niet meer op ons stemmen, voor zij die nooit op ons zouden stemmen. Zelfs zij die zeggen dat alles onze schuld is, hebben nood aan nieuw socialisme."

"De geschiedenis toont aan dat, in nieuwe tijden, wij er altijd voor zorgen dat een menswaardig en gelukkig leven niet iets is voor enkelen, maar voor iedereen. De geschiedenis toont aan dat het in nieuwe tijden socialisten zijn die ervoor zorgen dat de geschiedenis de juiste kant opgaat, zei Crombez.