Crombez: “Laat jongeren keet schoppen, maar er zijn limieten aan het spijbelen” jv

28 februari 2019

08u17

Bron: belga 0 Sp.a-voorzitter John Crombez hinkt een beetje op twee benen over de acties van de klimaatspijbelaars. Enerzijds zegt hij dat zijn partij "achter het engagement van de jongeren" staat en dat het logisch is dat de acties doorgaan. Maar tegelijk zijn er volgens hem "limieten aan het spijbelen". Dat zei de sp.a-voorzitter in De Ochtend.

Vandaag trekken de klimaatspijbelaars door de straten van Antwerpen. Afgelopen weekend veroorzaakte sp.a-schepen van Onderwijs Jinnih Beels wat discussie met uitspraken over de klimaatbetogingen. Zo zei ze onder meer dat de betogingen voor haar stilaan mogen stoppen. "Die eerste klimaatbetoging vond ik fantastisch. Ze bewees dat jongeren wél kritisch kunnen zijn. Ik was daar zelfs ontzettend trots op. Die tweede betoging, oké, maar dan was het signaal gegeven", aldus Beels in De Zondag.

"Ik ben grote voorstander van het stakingsrecht", zegt Beels. "Maar gebruik je dat te pas en te onpas, dan verdwijnt de kracht daarvan. Ik trek dat door naar de klimaatbetogingen. Ik vind ook niet dat wij, volwassenen, spijbelende jongeren moeten aanmoedigen", stelt de Antwerpse schepen.

Terwijl er ook van binnen de partij kritiek kwam op de uitspraken van Beels, noemt partijvoorzitter Crombez het "logisch" dat Beels als schepen van Onderwijs spijbelen niet wil aanmoedigen. "Er zijn limieten aan dat spijbelen", zegt Crombez. Toch vindt Crombez niet dat de acties en betogingen moeten stoppen. "Laat de jongeren maar een beetje keet schoppen", zo zei hij in De Ochtend.