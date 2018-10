Crombez combattief week voor verkiezingen: "Ze vallen ons aan omdat ze gewoon willen voortdoen" TT

06 oktober 2018

17u59

Bron: Belga 1 "Ons werk is nooit af, en daarom geven jullie nooit op. Blijkbaar is dat iets wat anderen serieus hoog zit, kijk maar naar de voortdurende aanvallen tegen ons. Ze vallen ons aan, want ze willen gewoon voortdoen." Dat zei sp.a-voorzitter John Crombez op de familiedag van zijn partij in Zottegem.

"Ze willen gewoon voortdoen met de afbraak. Afbraak van de sociale zekerheid, afbraak van de lonen en van de bescherming van politiemensen, leraars en verpleegsters, afbraak van pensioenen", aldus Crombez, die het op de laatste grote meeting van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen vooral over federale thema's had.

Zoals de stijgende energiefactuur: "Sinds N-VA in 2014 in de federale regering stapte, betaalt elk gezin in dit land 300 euro extra per jaar voor elektriciteit. Je zou dan denken: ze weten wel waar ze mee bezig zijn als ze gezinnen zo op kosten jagen. Wel, niks daarvan. Garanderen dat het licht blijft branden, zelfs dat kunnen ze niet. En dan is er één vraag: waar is al dat geld naartoe? Ik zal u zeggen waar het naartoe is: in de zakken van de aandeelhouders van Electrabel."

Crombez wees erop dat het vermogen van de allerrijksten in België de afgelopen drie jaar met 30 miljard euro is toegenomen. "Eén procent van dat bedrag volstaat om de 14.000 gehandicapten meteen en nu de zorg te geven waar ze recht op hebben", aldus de sp.a'er. "Zorgzekerheid, dat betekent ook dat mensen de vrijheid moeten hebben om voor hun zieke vader, hun ziek kind of hun zieke vriendin te zorgen. Daarom pleit ik onomwonden voor een basisloon voor mantelzorgers."

Crombez besloot zijn speech met een woordje over de gemeenteraadsverkiezingen, die nog 183 uur van ons verwijderd zijn, becijferde hij. "We weten precies hoe we gemeenten en steden samen willen bouwen. Veilig, proper en leefbaar, maar vooral rechtvaardig, solidair en zorgzaam. Dat is wat wij gaan doen."