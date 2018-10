Crombez blijft voorzitter sp.a: "Maar partij moet grondig vernieuwen" IVI SPS

15 oktober 2018

12u58

Bron: Belga 2 John Crombez blijft voorzitter van sp.a. Het partijbureau, dat zich vanmiddag boog over de zwakke uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen, heeft hem gevraagd de verkiezingen van volgend jaar voor te bereiden.

Een aantal kopstukken had voor aanvang al aangegeven dat voorzitter John Crombez niet noodzakelijk hoeft op te stappen. "Ik weet niet of dat een goed idee is", stelde de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte.

Sp.a kan maar weinig lichtpunten noteren na de lokale verkiezingen. Een van de weinigen die het echt goed heeft gedaan, is Hans Bonte in Vilvoorde, maar ook hij ziet dat het niet goed was. "Het ziet er in elk geval niet goed uit. Op veel plaatsen gaan we achteruit en worden we uit de coalitie gebonjourd", analyseert hij.

"Vlaanderen koos rechts"

"Dit is niet bepaald een uitslag die erg positief is voor ons", vulde Bert Anciaux aan. "Vlaanderen heeft rechts gekozen". Brussels minister Pascal Smet zat op dezelfde golflengte. Hij had het over een Vlaanderen dat "duidelijk verrechtst" en noemde Brussel "een baken van hoop". Oud-burgemeester Leona Detiège noemde de uitslag "niet al te fameus" in Antwerpen, al zag ze wel dat sp.a in een aantal coalities standhoudt.

Conclusies

Voorzitter Crombez had enkele maanden geleden al aangekondigd dat hij zijn conclusies zou trekken bij een slecht resultaat. "Ik weet niet of dat een goed idee is", reageerdeBonte. Anciaux wees die piste van de hand. "De partij moet grondig vernieuwen en die vernieuwing moet zichtbaar zijn. Dat moet samen met John gebeuren".

Nieuwe mensen

Voor Bonte moet de partij nu grondig analyseren wat er gebeurd is. Anciaux benadrukt dat "nieuwe mensen en nieuwe gezichten die staan voor het socialisme van de 21ste eeuw, en niet dat van de 19de eeuw, succes kunnen hebben". Hij verwijst daarbij naar Mohamed Ridouani in Leuven en Jinnih Beels in Antwerpen, "die de zaak nog heeft opgekrikt".

Voor Anciaux moet de partij nadenken over een "grotere samenwerking met Groen en onafhankelijken". Waar de partij in samenwerking met Groen stand heeft gehouden, is dat dankzij de groenen, klinkt het.