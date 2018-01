Crombez blijft optimistisch: "Wij kijken vooruit" TT

16u21

Bron: Belga 3 Belga John Crombez. Sp.a-voorzitter John Crombez vindt het bijzonder jammer dat het gezamenlijke project met Groen en onafhankelijken in Antwerpen gestrand is. Maar hij verzekert dat zijn partij vooruitkijkt.

Eerder op de dag trok Groen de stekker uit "Samen", de lokale Antwerpse samenwerking met sp.a en onafhankelijken. Aanleiding was de controverse rond sp.a-kopman Tom Meeuws. Die kwam deze week in opspraak wegens mogelijk financieel gesjoemel in zijn periode bij De Lijn in Antwerpen. Meeuws wilde gisteren al de handdoek in de ring gooien, maar zijn ontslag werd verworpen door de Antwerpse sp.a-afdeling. Groen besliste daarop vanmiddag de lokale samenwerking op te blazen.

Sp.a-voorzitter Crombez betreurt het einde van het stadsproject. "Het was een kans om een positief, open en toekomstgericht project voor Antwerpen op poten te zetten en op die manier een dam op te werpen tegen het cynisme dat te vaak de essentie van de politiek is geworden", aldus Crombez.

"Dit is geen goeie dag voor iedereen die vindt dat politiek moet draaien om oplossingen voor maatschappelijke problemen, om bescherming van mensen in tijden van nieuwe kwetsbaarheid en om het streven naar meer gelijkheid in tijden van grote veranderingen in de samenleving. Wij kijken vooruit", besluit hij.

Volg alle ontwikkelingen over Samen vandaag in ons liveblog.