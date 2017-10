Crisiscentrum wordt dubbel zo groot TK

06u54

Bron: Belga 0 BELGA Jan Jambon Het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken krijgt een nieuw gebouw en werft de komende twee jaar 111 extra personeelsleden aan. Daarmee wordt het centrum dubbel zo groot, zo berichten De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. Het extra personeel is onder meer nodig voor een nieuwe opdracht: de gegevens van vliegtuigreizigers screenen.

Vanaf 1 januari moeten de passagiers van Brussels Airlines hun identiteitskaart laten zien vooraleer ze het vliegtuig opstappen. "Dit is de eerste luchtvaartmaatschappij die in het PNR-systeem stapt, de andere volgen hopelijk snel", zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Het crisiscentrum heeft de opdracht gekregen om al de PNR (Passenger Name Record)-gegevens in een databank bij te houden. Zo moet vermeden worden dat reizigers anoniem de landsgrenzen binnen de Schengenzone over kunnen. Volgend jaar zou dat ook voor het treinverkeer tussen België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland moeten gelden.



Nieuw gebouw

Dat is een van de redenen waarom het crisiscentrum, dat nu ongeveer 120 personeelsleden telt, met nog eens 111 mensen aangroeit. "Vandaar ook het nieuwe gebouw", zegt Bart Raeymaekers, directeur van het crisiscentrum. "Het huidige gebouw is ook niet meer up-to-date op het vlak van beveiliging en nieuwe technologieën."

Ongeveer de helft van de nieuwe personeelsleden zal gedetacheerd worden vanuit de brandweer, douane, civiele bescherming en defensie. De andere helft zijn nieuwkomers.