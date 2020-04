Crisiscentrum waarschuwt voor misvatting dat je na 2 weken thuisisolatie safe bent ttr

01 april 2020

11u50

Bron: belga 202 Op de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid waarschuwde viroloog Steven Van Gucht voor het valse gerucht dat op sociale media circuleert, dat wil dat je veilig zou zijn, wanneer je twee weken thuis bent gebleven. Je zou dan weer wel familie of vrienden kunnen bezoeken. Dat is volgens de expert uit den boze.



"Wanneer men dat zou doen en na twee weken weer contact zou zoeken met andere mensen, dan krijg je weer nieuwe connecties waarlangs het virus zich kan verspreiden", aldus Van Gucht.

Een andere waarschuwing die werd gegeven was gericht aan mensen die een niet-coronagerelateerde ziekte of aandoening hebben. De waarschuwing luidt dat je dan niet mag afzien van behandeling en verzorging.



Bedoeling is dat je wel degelijk de arts consulteert, dat je best eerst belt om hem te laten oordelen wat de beste keuze is, maar men mag zeker niet van verzorging of behandeling afzien. Sommige mensen gaan niet naar de arts omdat ze het gezondheidssysteem niet willen bezwaren of omdat ze angst hebben voor besmetting, zo klonk het op de persconferentie, maar dat is niet nodig.

