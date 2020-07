Crisiscentrum waarschuwt: deze dingen doe je misschien onbewust, maar zijn toch gevaarljik ISA

24 juli 2020

11u52 22 Het Nationale Crisiscentrum heeft zojuist op een persconferentie nog eens gewezen op de gevaren van het coronavirus. Dit keer waarschuwde epidemioloog Boudewijn Catry voor de gevaarlijke handelingen die we onbewust uitvoeren.



Het Crisiscentrum wijst erop dat uit hetzelfde flesje of van hetzelfde glas drinken uit den boze is. Verder waarschuwt het centrum er ook voor dat we via het delen van een waterpijp, een sigaret of zelfs een ijsje het virus snel doorgeven. Daarnaast moeten we ook opletten als we bijvoorbeeld nootjes grabbelen uit een potje op café.

“We doen dit soort dingen vaak onbewust, maar het is belangrijk om te beseffen dat we elkaar op deze manier kunnen besmetten. Om het met een boutade te zeggen: wat in uw mond wordt gestoken, deelt u niet met anderen”, zegt epidemioloog Boudewijn Catry.

Bovendien waarschuwde het centrum er nog eens voor dat spatmaskers niet beschermen tegen een besmetting van Covid-19. “Ze zijn bovenaan volledig open en houden niets tegen. Ze beschermen noch de drager, noch de mensen in jouw directe omgeving.” Ook viroloog Marc Van Ranst wees reeds op de onvoldoende bescherming van spatmaskers.

Deze transparante maskers sluiten onvoldoende goed aan op het aangezicht, en zijn niet goed genoeg om anderen te beschermen. Gebruik ze daarom niet. pic.twitter.com/TyN6l0Y2pE Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Tot slot wees Catry er nog eens op dat we onze handen moeten blijven wassen of ontsmetten. Daarnaast moeten we het aantal mensen waar we contact mee hebben beperken en liefst buiten afspreken. Afsluiten deed de epidemioloog met een pleidooi om altijd en overal een mondmasker te dragen dat én neus én mond bedekt.