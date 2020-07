Crisiscentrum: “Vorige week bijna dagelijks meer dan tweehonderd nieuwe besmettingen” SVM

22 juli 2020

12u02

Bron: Belga 0 Tussen vorige week dinsdag en vrijdag zijn er bijna dagelijks meer dan tweehonderd nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zei woordvoerder Boudewijn Catry op de persconferentie van de FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum. Verwacht wordt dat het gemiddelde van 184 dagelijkse besmettingen van de voorbije week daarom nog verder zal stijgen.



Concreet gaat het van maandag 13 tot vrijdag 17 juli om respectievelijk 219, 189, 246, 213 en 266 besmettingen per dag. Op zaterdag 18 juni werden 112 besmettingen vastgesteld, de cijfers van de dagen erna zijn nog niet volledig.

Ook het aantal hospitalisaties gaat opnieuw omhoog. “De voorbije week waren er gemiddeld twaalf nieuwe opnames per dag, tegenover 9,7 gemiddeld de week voordien. Daar hadden we ons aan verwacht”, klonk het.



“De tendens volgt met ongeveer twee à drie weken vertraging. De mensen die nu worden opgenomen, raakten twee à drie weken geleden besmet. Er liggen 178 mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-19, waarvan 35 op de intensieve zorg. De situatie is nog niet hopeloos, maar het moet nu snel gaan. We vragen u daarom om uw handen vaker te wassen dan gisteren en om er extra op te letten om 1,5 meter afstand te houden.”

Vooral tussen 20 en 59 jaar

Volgens Catry signaleren de regionale gezondheidsdiensten dat de meeste infecties gebeuren via sociale contacten. Het merendeel van de nieuwe besmettingen zou zich bovendien voordoen in de groep van 20- tot 59-jarigen. “Dat betekent dat de ouderen momenteel niet in het oog van de storm zitten. Laat ons er alles aan doen om dat zo te houden.”

Catry vestigde ook bijzondere aandacht op de woonzorgcentra. “Als u daar op bezoek gaat, volg dan nauwgezet de richtlijnen ter plekke. Hou afstand, was uw handen en draag een mondmasker als u dat gevraagd wordt. Heeft u symptomen die op Covid-19 wijzen? Ga dan niet op bezoek, blijf thuis en bel uw huisarts. Het is van groot belang dat we de sneeuwbal nu stoppen vooraleer die een nieuwe lawine veroorzaakt.”



“Virus neemt geen vakantie”

Collega Yves Stevens voegde eraan toe dat “het virus duidelijk geen vakantie neemt”. “Integendeel, het zijn de ideale omstandigheden voor de pandemie om zich verder te verspreiden via sociale contacten. Iedereen weet dat de zomer een periode is van genieten op feestjes en allerlei evenementen met familie en vrienden. Deze zomer kan het virus echter overal opduiken, ook al denkt u dat u geen contact heeft gehad met een besmet persoon. Het virus is niet weg. We kunnen en mogen het virus niet negeren. We kunnen ons dit niet permitteren.”

“De verschillende overheden volgen de situatie op. De Nationale Veiligheid zal morgen bekijken welke bijkomende maatregelen genomen moeten worden. De maatregelen zullen enkel effectief zijn als iedereen ze op een solidaire manier opvolgt en naleeft. Zo niet is geen enkele maatregel effectief.”

“Na enkele maanden kennen we het virus en weten we hoe we ons moeten gedragen. Laats ons ervoor zorgen dat het virus niet opnieuw vrij spel krijgt in onze samenleving. Moedig elkaar aan om het juiste gedrag te stellen. Spreek elkaar aan als bepaald gedrag niet kan. Denk ook aan mensen die minder toegang hebben tot info, bijvoorbeeld anderstaligen. Contacteer hen en informeer hen over de juiste gedragingen. Als we ons gedrag niet veranderen, dan dreigen we terug in een situatie te vallen zoals we die kenden in maart en april. Kom met veel verstand uit uw kot en doe vooral niet te zot.”

