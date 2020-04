Crisiscentrum verduidelijkt coronarichtlijnen opnieuw: skaten mag, in park zitten niet Ouderen en gezinnen met jonge kinderen mogen voortaan auto nemen TT

06 april 2020

16u20 194 Het federale crisiscentrum heeft een nieuwe versie van de richtlijnen rond de strijd tegen het coronavirus online geplaatst. Verschillende aspecten van wat er mag en niet mag, worden daarin verduidelijkt, en zijn ook aangepast tegenover vorige versies. Zo mag je nu voor alle fysieke activiteiten met een 'rijwiel’ naar buiten, dus niet meer enkel om te lopen, wandelen of fietsen. In het park gaan zitten, mag dan weer niet.

Een van de belangrijkste wijziging in het document - de achtste versie ondertussen al - is dat ouderen en meer algemeen mensen met een beperkte mobiliteit zoals zwangere vrouwen, net als gezinnen met kinderen tot en met 5 jaar oud, de auto mogen nemen voor ‘recreatieve doeleinden’. Met de (elektrische) fiets mag je ook zonder probleem op pad daarvoor. Tot nu toe was de auto enkel toegelaten voor “essentiële verplaatsingen”.

Tot nu toe was het verboden om met de wagen naar een park te rijden. “Met de wijziging spelen we in op gezinnen die in de stad wonen en geen park bij hen in de buurt hebben”, zegt Yves Stevens, de woordvoerder van het crisiscentrum. “Zij zullen nu een beperkte verplaatsing kunnen maken tot aan een park, om daar te gaan fietsen of wandelen.” De afstand die met de wagen wordt afgelegd, moet wel beperkt blijven. “Het is nog altijd niet de bedoeling dat mensen een grote afstand afleggen om in de Ardennen of aan zee te gaan wandelen”, besluit Stevens.

Skaten

De recreatieve doeleinden zijn bovendien niet meer beperkt tot wandelen, fietsen en lopen: voortaan gaat het om wandelen of lopen en alle ‘fysieke activiteiten’ waarvoor rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden gebruikt. Skaten, steppen en skateboarden mag dus voortaan wel. Basketballen op een pleintje blijft daarentegen verboden. Voor mensen met een beperkte mobiliteit geldt de beperking van de rijwielen niet.



Belangrijk blijft sowieso dat alle maatregelen rond social distancing in acht worden genomen tijdens het sporten. De activiteiten zijn bovendien enkel toegelaten “voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen”. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht, klinkt het. De voorgeschreven afstand ‘in de buurt van de woonplaats’ is wel verdwenen.

Naar het park gaan om er te gaan picknicken of in de zon liggen, blijft verboden. “In het kader van deze activiteiten moet men permanent in beweging zijn”, zegt het crisiscentrum. “Het is bijvoorbeeld verboden om in de parken te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden.” Ook uitrusten op een bank is in theorie dus verboden, maar het crisiscentrum zegt wel dat er “ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen tolerantie aan de dag gelegd moet worden”. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

“Uitrusten op een bank? Dat ga ik niet handhaven”

De voorbije dagen regende het vragen en klachten over burgers, maar ook politieagenten, die zelf niet meer wisten hoe het nu juist zat. Vanmorgen spuwde Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever nog zijn gal. “Alleen staan basketten of uitrusten op een bank, dat mag niet. Sorry, maar dat ga ik niet handhaven”, zei De Wever.

Op Twitter botste Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten deze namiddag nog met de N-VA. “Gezond verstand in plaats van politiek gedoe”, aldus Rutten. “Er is geen verbod om op een bank te zitten. Er is wel een samenscholingsverbod, + nood aan social distancing. Ook nood aan fietsen, stappen, lopen - niet hangen. Dus: zit gerust op een bank, eventjes, op afstand van elkaar, niet in groep.” De N-VA reageerde daarop door op de letterlijke passage van het crisiscentrum te wijzen, dat zegt dat in een park gaan zitten verboden is. “Geen wonder dat er verwarring ontstaat als regeringspartijen het zelf niet meer weten”, aldus de partij.

“Jongens, stop toch met stoken”, reageerde Rutten enigszins gepikeerd. “Met een beetje gezond verstand kom je ver. Het is heel duidelijk dat je geen namiddag in het park mag gaan zitten. Ook niet picknicken ofzo. Maar als je loopt, fietst, wandelt mag je wel eventjes uitrusten op een bankje onderweg.”

Jongens, stop toch met stoken. Nogmaals, met een beetje gezond verstand kom je ver.



Het is heel duidelijk dat je geen namiddag in het park mag gaan hangen. Ook niet picknicken ofzo.



