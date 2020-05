Crisiscentrum trekt streep onder dagelijkse Covid-19-persconferentie HAA

01 mei 2020

09u56

Bron: Belga 54 Het Nationaal Crisiscentrum houdt niet langer een dagelijkse persconferenties over het nieuwe coronavirus in ons land. Aanleiding is de “ gunstige evolutie van de gezondheidssituatie in België”, klinkt het in een persbericht. Nieuwe cijfers worden iedere dag nog wel gedeeld via het internet.

Sinds de virusuitbraak in ons land werd iedere voormiddag om 11 uur een stand van zaken gegeven over de verspreiding van Covid-19 in ons land. Omdat de cijfers wijzen op een positieve trend, wordt de dagelijkse persconferentie vanaf vandaag afgevoerd.

Het crisiscentrum organiseert nog wel een persmoment op maandag, woensdag en vrijdag. Dat zal telkens om 11 uur via een livestream te volgen zijn. “Op deze manier vermijden we onnodige sociale contacten, maar is het toch mogelijk om een stand van zaken te blijven krijgen”, luidt het.



Op andere dagen verschijnt de update over de evolutie van Covid-19 in ons land enkel op de website www.info-coronavirus.be/nl/news/. U kan de laatste stand van zaken ook telkens raadplegen op onze website.

Gebarentolken zullen de verminderde persconferenties live in gebarentaal blijven vertalen. Gezien het lange weekend van 1 mei is de volgende afspraak voor de Covid-19-persconferentie gepland op maandag 4 mei om 11 uur. Die dag start ook de eerste fase van de Belgische exitstrategie uit de coronacrisis.