Crisiscentrum: “Situatie is niet dramatisch, maar we moeten wel actie ondernemen” TTR

20 juli 2020

13u02 14 “De situatie is niet dramatisch, maar we moeten wel actie ondernemen.” Dat heeft Boudewijn Catry, collega van interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht die momenteel vakantie heeft, vandaag gezegd tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum over de evolutie van het virus. “Het is mogelijk om het beest terug in zijn kot te krijgen, maar het moet nu en het moet snel gaan.”

De situatie is nu minder goed dan twee weken geleden. Die verhoging is vooral gelinkt aan clusters die zich vormen in bepaalde gemeenschappen, zegt Catry. Hij verduidelijkt dat de situatie momenteel “niet dramatisch" is, maar dat “we wel actie moeten ondernemen”. De nieuwe besmettingen situeren zich vooral binnen families en bepaalde evenementen. “We moeten beseffen dat het virus niet weg is uit ons land. Ook op feestjes met familie en vrienden is handhygiëne en voldoende afstand houden belangrijk. Het virus is niet minder besmettelijk omdat u iemand al jaren kent. Hou contacten beperkt en spreek niet af met grote groepen mensen.”

Catry betreurt ook de illegale bijeenkomsten waarbij de politie moet optreden. “Bijzonder jammer zijn de privéfeestjes met meer dan honderd mensen die stopgezet worden door de politie en evenementen waarbij mensen dicht bij elkaar dansen. Dergelijke zaken zijn de ideale start voor een nieuwe besmettingshaard. Laat ons ons gezond verstand gebruiken. We moeten op een verstandige manier omgaan met onze vrijheid vooraleer er geen andere oplossing meer is dan die opnieuw in te perken.”

“Mogelijk om beest terug in zijn kot te krijgen”

Voorts benadrukt Catry dat het belangrijk is om thuis te blijven als je symptomen hebt die kunnen wijzen op een coronabesmetting, zoals vermoeidheid, algemene spierpijn en verlies van smaak. “Ga er niet van uit dat het een kleine verkoudheid is, maar neem contact op met de huisarts. Blijf vooral thuis. Als het effectief Covid-19 is, dan bent u het besmettelijkst in de eerste dagen dat de symptomen zich manifesteren”, luidt het.

“Misschien denkt u dat het u niet zal overkomen, maar het virus rukt op bij de actieve bevolking (twintigers en vijftigers, red.). Het is mogelijk om het beest terug in zijn kot te krijgen, maar het moet nu en het moet snel gaan. Laat ons onze verantwoordelijk opnemen en de maatregelen respecteren: afstand houden, een mondmasker dragen op drukke plaatsen, regelmatig de handen wassen en thuisblijven als we mogelijke symptomen vertonen.”

